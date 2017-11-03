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Тина Канделаки: бюджет "Матч ТВ" на этот год мы не исчерпали даже наполовину

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в интервью телеканалу "Дождь" рассказала о бюджете телеканала на этот год.

– "Матч ТВ" – этой история успеха?

– Это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам вчера исполнилось всего два года. Конечно, есть в каких-то вещах для меня и команды, которая провела на канале два года безусловный успех.

– Вам часто предъявляют претензии, что "Матч ТВ" не показал какую-то футбольную лигу?

– Футбольные болельщики недовольны количеством футбола, но столько футбола никогда не было на федеральном канале. Вопрос считаю снятым.

– Ваш контракт генерального продюсера истекает во второй половине следующего года. Какие у вас планы на будущее?

– Пока планов нет. Мне интересно продюсирование контентов.

– В чем причина массовых сокращений на "Матч ТВ"?

– Я за это не отвечаю, за финансово-хозяйственную деятельность я ответственности не несу и комментировать я не должна.

– Ваш бюджет на этот год сократился?

– Он небольшой. Стал ли меньше? Он соответствует цифре в рамках годового бюджета. Мы его не исчерпали даже наполовину.
Теги: Канделаки
Сегодня, 16:11
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