Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:56
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Тина Канделаки: бюджет "Матч ТВ" на этот год мы не исчерпали даже наполовину
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в интервью телеканалу "Дождь" рассказала о бюджете телеканала на этот год.
– "Матч ТВ" – этой история успеха?
– Это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам вчера исполнилось всего два года. Конечно, есть в каких-то вещах для меня и команды, которая провела на канале два года безусловный успех.
– Вам часто предъявляют претензии, что "Матч ТВ" не показал какую-то футбольную лигу?
– Футбольные болельщики недовольны количеством футбола, но столько футбола никогда не было на федеральном канале. Вопрос считаю снятым.
– Ваш контракт генерального продюсера истекает во второй половине следующего года. Какие у вас планы на будущее?
– Пока планов нет. Мне интересно продюсирование контентов.
– В чем причина массовых сокращений на "Матч ТВ"?
– Я за это не отвечаю, за финансово-хозяйственную деятельность я ответственности не несу и комментировать я не должна.
– Ваш бюджет на этот год сократился?
– Он небольшой. Стал ли меньше? Он соответствует цифре в рамках годового бюджета. Мы его не исчерпали даже наполовину.
– "Матч ТВ" – этой история успеха?
– Это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам вчера исполнилось всего два года. Конечно, есть в каких-то вещах для меня и команды, которая провела на канале два года безусловный успех.
– Вам часто предъявляют претензии, что "Матч ТВ" не показал какую-то футбольную лигу?
– Футбольные болельщики недовольны количеством футбола, но столько футбола никогда не было на федеральном канале. Вопрос считаю снятым.
– Ваш контракт генерального продюсера истекает во второй половине следующего года. Какие у вас планы на будущее?
– Пока планов нет. Мне интересно продюсирование контентов.
– В чем причина массовых сокращений на "Матч ТВ"?
– Я за это не отвечаю, за финансово-хозяйственную деятельность я ответственности не несу и комментировать я не должна.
– Ваш бюджет на этот год сократился?
– Он небольшой. Стал ли меньше? Он соответствует цифре в рамках годового бюджета. Мы его не исчерпали даже наполовину.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.