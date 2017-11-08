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Геннадий Орлов: интернет позволяет мне оторваться от телевизионной цензуры

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о видеоблогах.

"Я освещал 17 олимпийских игр, чемпионаты мира и Европы по телевидению. И вот, вдруг, к чему пришла моя телевизионная карьера. В интернете сейчас произошла революция. Туда пришел испанский футбол. Интернет позволяет мне оторваться от телевизионной цензуры.Здесь ты без цензуры и редактуры говоришь напрямую. У меня на трансляции в интернете было 200 тысяч — такого на телевидении не бывает. Говорят, о каких-то миллионах, но это шаманские цифры, все далеко не так", - цитирует Орлова "Спорт день за днем".
Теги: Орлов
Сегодня, 20:41
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