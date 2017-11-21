Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андреас Гранквист получил приз лучшему футболисту Швеции

Капитан "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист признан лучшим футболистом года в Швеции, сообщает fogis.se.

Также Гранквист победил в номинации "Лучший защитник года".

На протяжении последних 10 лет лучшим футболистом года в Швеции неизменно признавался форвард "МЮ" Златан Ибрагимович.
Теги: Гранквист Сборная Швеции Краснодар
Сегодня, 04:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.