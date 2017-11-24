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Александр Анюков работал в общей группе, Шатов ждет обследования

На прошедшей в пятницу тренировке "Зенита" в общую группу вернулся защитник Александр Анюков, который не работал в ней накануне игры с "Вардаром" (2:1).

Что касается полузащитника Олега Шатова, то он проходил восстановительные процедуры и занимался по индивидуальной программе. В то же время ему предстоит пройти обследование по поводу поврежденной мышцы во встрече с "Вардаром".

"Матч ТВ"
Теги: Анюков Шатов Зенит
Сегодня, 18:27
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