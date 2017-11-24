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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Боярский: матч "Зенита" с "Вардаром" был репетицией перед "Спартаком"
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых против "Вардара" в Лиге Европы.
"Это была репетиция перед понедельником, когда "Зенит" сыграет со "Спартаком". Бесспорно, что эта игра будет лакмусовой бумажкой. И на нее настроена вся футбольная рать — посмотреть, кто на что способен, как подготовились, каким будут тренерский поединок. Это будет очень интересно.
После того, как питерцы выиграли у москвичей со счётом 5:1 в августе, конечно, у всех завышенные надежды. Так что в понедельник будет суперигра, которая расставит точки над "i" в дальнейшем в чемпионате страны", - цитирует Боярского НСН.
"Это была репетиция перед понедельником, когда "Зенит" сыграет со "Спартаком". Бесспорно, что эта игра будет лакмусовой бумажкой. И на нее настроена вся футбольная рать — посмотреть, кто на что способен, как подготовились, каким будут тренерский поединок. Это будет очень интересно.
После того, как питерцы выиграли у москвичей со счётом 5:1 в августе, конечно, у всех завышенные надежды. Так что в понедельник будет суперигра, которая расставит точки над "i" в дальнейшем в чемпионате страны", - цитирует Боярского НСН.
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