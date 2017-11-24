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Михаил Боярский: матч "Зенита" с "Вардаром" был репетицией перед "Спартаком"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых против "Вардара" в Лиге Европы.

"Это была репетиция перед понедельником, когда "Зенит" сыграет со "Спартаком". Бесспорно, что эта игра будет лакмусовой бумажкой. И на нее настроена вся футбольная рать — посмотреть, кто на что способен, как подготовились, каким будут тренерский поединок. Это будет очень интересно.

После того, как питерцы выиграли у москвичей со счётом 5:1 в августе, конечно, у всех завышенные надежды. Так что в понедельник будет суперигра, которая расставит точки над "i" в дальнейшем в чемпионате страны", - цитирует Боярского НСН.
Теги: Боярский Зенит Спартак
Сегодня, 22:18
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да какая репетиция, если состав дублирующий был. Ну, Маммана и Ригони, и один из паспортистов: Полоз, Ерохин, Жирков, Дзюба. Шатов, но что там с травмой??? Остальные, записные лавочники. Матч с Вардором был однозначно шансом дать отдохнуть основным, но ни как не репетицией.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Репетиция...)) сколько из этого состава выйдет в понедельник
Регистрация: 21.12.2010
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