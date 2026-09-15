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В "Зените" рассказали о планах на грядущую международную паузу

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие планы у команды на предстоящую международную паузу.
Фото: ФК "Зенит"
"Команда отдохнет немножко, те игроки, которые останутся с нами, соберутся через несколько дней и будут готовиться к товарищескому матчу с "Шанхай Шэньхуа".

Остальные разъедутся по сборным — таких игроков у нас тоже большое количество", - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, международная пауза на игры сборных в сентябре этого года пройдет с 21 сентября по 6 октября. Ранее ФИФА впервые объединила сентябрьский и октябрьский перерывы в одно длинное окно.

Завтра, 16 сентября, "Зенит" сыграет на выезде против "Балтики" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.

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