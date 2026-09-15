В "Зените" рассказали о планах на грядущую международную паузу

"Команда отдохнет немножко, те игроки, которые останутся с нами, соберутся через несколько дней и будут готовиться к товарищескому матчу с "Шанхай Шэньхуа".
Остальные разъедутся по сборным — таких игроков у нас тоже большое количество", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
Напомним, международная пауза на игры сборных в сентябре этого года пройдет с 21 сентября по 6 октября. Ранее ФИФА впервые объединила сентябрьский и октябрьский перерывы в одно длинное окно.
Завтра, 16 сентября, "Зенит" сыграет на выезде против "Балтики" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.