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"Удерживать никто никого не будет". В "Динамо" Мх готовы, что за Евсеевым придут топ-клубы РПЛ

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможный уход главного тренера команды Вадима Евсеева зимой.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Если за Евсеевым придут топ-клубы, то мы готовы к этому разговору. Допускаю такой вариант. Уже не первый раз, как говорится. Будет что-то реальное — сядем и поговорим. Удерживать никто никого не будет.

Но я знаю Вадима не первый год, он не из тех, кто будет бросаться на первое попавшееся предложение", - сказал Газизов.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" одержало четыре победы и потерпело четыре поражения в 8 стартовых турах. На сегодняшний день команда Вадима Евсеева располагается на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от топ-3 на четыре балла.

Евсеев был назначен главным тренером махачкалинской команды в декабре прошлого года. Он сменил на этом посту Хасанби Биджиева.

Напомним, до назначения в дагестанский клуб Евсеев работал с новороссийским "Черноморцем" в Первой лиге.

Источник: "СЭ"

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