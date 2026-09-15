"Удерживать никто никого не будет". В "Динамо" Мх готовы, что за Евсеевым придут топ-клубы РПЛ

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

"Если за Евсеевым придут топ-клубы, то мы готовы к этому разговору. Допускаю такой вариант. Уже не первый раз, как говорится. Будет что-то реальное — сядем и поговорим. Удерживать никто никого не будет.