Гурцкая о контракте Барко: "Спартак" признан в народе дойной коровой

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Спартак" в народе футбольном общепризнан дойной коровой. Со "Спартака" все всегда выжимают, что хотят. Он, наверное, такое захотел, что уже в "Спартаке" руководство сошло с ума. Они же понимают, что лучшего своего игрока не продлевают", — добавил Гурцкая.