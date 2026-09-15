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Гурцкая о контракте Барко: "Спартак" признан в народе дойной коровой

Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что переговоры "Спартака" о новом контракте с Эсекьелем Барко затянулись из-за высоких требований аргентинского полузащитника.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Ранее Гурцкая сообщал, что стороны близки к заключению нового соглашения, однако договоренность пока не достигнута. Агент при этом не связывает ситуацию вокруг контракта с игрой Барко и считает аргентинца одним из ключевых футболистов команды.

"Странно, что не продлили контракт? Чтобы понимать, странно это или нет, нужно иметь больше данных, которых у нас нет. Может, он такое просит, на что "Спартак" не может пойти. Мы же этого не знаем", — заявил Гурцкая.

По мнению агента, московскому клубу традиционно приходится сталкиваться с завышенными запросами во время переговоров.

"Спартак" в народе футбольном общепризнан дойной коровой. Со "Спартака" все всегда выжимают, что хотят. Он, наверное, такое захотел, что уже в "Спартаке" руководство сошло с ума. Они же понимают, что лучшего своего игрока не продлевают", — добавил Гурцкая.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

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