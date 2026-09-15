Гурцкая о контракте Барко: "Спартак" признан в народе дойной коровой

"Странно, что не продлили контракт? Чтобы понимать, странно это или нет, нужно иметь больше данных, которых у нас нет. Может, он такое просит, на что "Спартак" не может пойти. Мы же этого не знаем", — заявил Гурцкая.
По мнению агента, московскому клубу традиционно приходится сталкиваться с завышенными запросами во время переговоров.
"Спартак" в народе футбольном общепризнан дойной коровой. Со "Спартака" все всегда выжимают, что хотят. Он, наверное, такое захотел, что уже в "Спартаке" руководство сошло с ума. Они же понимают, что лучшего своего игрока не продлевают", — добавил Гурцкая.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"