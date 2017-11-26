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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" отправился в Москву на матч со "Спартаком"
Сегодня футболисты "Зенита" рейсом авиакомпании "Россия" вылетели на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака".
Встреча пройдёт на "Открытие Арене" в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.
На игру отправились 22 футболиста "Зенита": Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин.
ФК "Зенит"
Встреча пройдёт на "Открытие Арене" в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.
На игру отправились 22 футболиста "Зенита": Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин.
ФК "Зенит"
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