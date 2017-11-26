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"Зенит" отправился в Москву на матч со "Спартаком"

Сегодня футболисты "Зенита" рейсом авиакомпании "Россия" вылетели на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

Встреча пройдёт на "Открытие Арене" в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

На игру отправились 22 футболиста "Зенита": Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 16:05
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67
(5)
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№67 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
ты и кучка ленинбургских полоумцев- ещё не вся страна..

нас 15 млн, ах-ха-ха. В одном Питере 5 млн граждан, что не продают чужеземному рабу своё имя. Спартак- , гы. Грек что ль или негр?


вас нае6али, можете расходиться smile
эй, непродающиеся, поэтому вас на стадио Кирова ходило по триста человек, когда Зенит погибал ?
поэтому вы всем скопом болели за Спартак в нашем золотом матче на Петровском ?

поэтому клоуны типа Шаца и подобных не стесняются говорить. что -
да, мол, болел за Спартак, но вот когда Зенит стал выигрывать...

пятнадцать миллионов..
заходишь в спорт-бар на трансляцию- весь бар в красно-белых спартаковских розах и речёвках, и в углу жалкая кучка синеватого цвета, тихонько пьющая зазенит.

smile smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№66 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
ты и кучка ленинбургских полоумцев- ещё не вся страна..

нас 15 млн, ах-ха-ха. В одном Питере 5 млн граждан, что не продают чужеземному рабу своё имя. Спартак- , гы. Грек что ль или негр?

вааще то по русски ПЁТР а не питер....пора тебя в живодёрню...на опыты..Тупущий кастрат.
Регистрация: 6.09.2013
№65 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:04) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
ты и кучка ленинбургских полоумцев- ещё не вся страна..

нас 15 млн, ах-ха-ха. В одном Питере 5 млн граждан, что не продают чужеземному рабу своё имя. Спартак- , гы. Грек что ль или негр?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№64 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:02) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Отмазался? Перед тобой? Насмешил, вошь...

Объяснил свою позицию, не более...
П.С. повторю еще разок, специально для воспаленного поросячьего мозга, для меня с турнирной точки зрения выгоднее победа Зенита. А там уж, думай(хотя это не про тебя), что хочешь...

рогоносец,твои рассуждения ущербны.по тебе лучше оторваться от 4-го,чем приблизиться ко 2-му. flushed хотя,как ты ниже написал, ты уже смирился с 3-м местом...стремные вы в общем.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№63 Написал: Роберто (Сегодня, 18:00) #
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  •  (2)
online

Цитата: нетрал
5 места то тяжко, поди, взирать на лидеров?

они привычные. то коням под хвост заглядывали, теперь вот быкам.
Регистрация: 24.11.2017
№62 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
ишакам выгоднее победа "Спартака"

На сегодняшний день им победа Зенита выгоднее, 3 место сейчас предел мечтаний для цска
Регистрация: 2.02.2012
№61 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:52) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Вся страна ждет разгрома спартака!

Графин, ты и кучка ленинбургских полоумцев- ещё не вся страна.. smile smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№60 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: sanyapytilin
Цитата: К.А.
ишакам выгоднее победа "Спартака",но они желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют smile smile smile


Выражаю свое мнение:
В чем выгода? 3 команды выходят в ЛЧ, с нашим составом лучше синица в руках, чем журавль в небе...таковы реалии.
А вы там себе можете думать что угодно.

Помню как тут за Локо топили, хотя вам нужнее потеря их очков, поэтому к зеркальцу подходим и не умничаем.

тухловато отмазался,рогоносец,тухловато.в лч выходят 2 команды напрямую.3-е место от части лотерея.и по поводу слов про локо ты лишь подтвердил мои слова о вашей ущербности))))


Отмазался? Перед тобой? Насмешил, вошь...

Объяснил свою позицию, не более...
П.С. повторю еще разок, специально для воспаленного поросячьего мозга, для меня с турнирной точки зрения выгоднее победа Зенита. А там уж, думай(хотя это не про тебя), что хочешь...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№59 Написал: Цезарь (Сегодня, 17:49) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
ишакам выгоднее победа "Спартака",но они желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют smile smile smile

обменять светлый праздник из-за каких-то 3 лишних очков у Зенита??? Ни за что и никогда! smirk Вся страна ждет разгрома спартака!
Регистрация: 21.09.2017
№58 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
Цитата: Пивовед
завтра останется два.

или восемь smile


или вы завтра на матч не явитесь.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№57 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (8)
online

поэтому к зеркальцу подходим и не умничаем.

Классный даже не троллинг, а истинное положение вещей. Есть ещё басня про свинью, что подрывала основы дуба с которого жрала плоды. Очень хорошо сказано.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№56 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Пивовед
завтра останется два.

или восемь smile
Регистрация: 27.09.2015
№55 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
с 5 места то тяжко, поди, взирать на лидеров?

какой-то смешной лидер получается..
ещё недавно разрыв был сколько ? 14 очков..
сейчас, на данный момент- пять.
завтра останется два.

нужно ищО больше оргентинтсеф за бюджетный щОт !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№54 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:40) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: К.А.
ишакам выгоднее победа "Спартака",но они желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют smile smile smile


Выражаю свое мнение:
В чем выгода? 3 команды выходят в ЛЧ, с нашим составом лучше синица в руках, чем журавль в небе...таковы реалии.
А вы там себе можете думать что угодно.

Помню как тут за Локо топили, хотя вам нужнее потеря их очков, поэтому к зеркальцу подходим и не умничаем.

тухловато отмазался,рогоносец,тухловато.в лч выходят 2 команды напрямую.3-е место от части лотерея.и по поводу слов про локо ты лишь подтвердил мои слова о вашей ущербности))))


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№53 Написал: нетрал (Сегодня, 17:39) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
хрюшки приуныли ...с 5 места то тяжко, поди, взирать на лидеров?
Регистрация: 26.04.2017
№52 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:38) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Япать свинью......япать!


...видимо, ты сегодня уже поклевал крышу Баклан-Арены ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№51 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
ишакам выгоднее победа "Спартака",но они желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют smile smile smile


Выражаю свое мнение:
В чем выгода? 3 команды выходят в ЛЧ, с нашим составом лучше синица в руках, чем журавль в небе...таковы реалии.
А вы там себе можете думать что угодно.

Помню как тут за Локо топили, хотя вам нужнее потеря их очков, поэтому к зеркальцу подходим и не умничаем.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№50 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:32) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Япать свинью......япать!
Регистрация: 24.04.2009
№49 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:32) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И ДзюбиньЯ под хвостик Парочку занесет!! sweat_smile laughing

Знатно до матча Свиней колбасит!!!! К ветеринару к Ветеринару!!
Регистрация: 14.12.2016
№48 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: Пивовед
Цитата: К.А.
они (цкг) желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют

голубой пул, хуле..



Ага Ага Джикия негров целует Де Зеув .. Кто это ? голубой ПУЛ спартака!! joy


риксен на коленях хусти обнимает, молло с мужиками фоткается, Кока с Мамаевым в ванной - славные страницы зенитовской истории.. laughing laughing


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№47 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
ишакам выгоднее победа "Спартака",но они желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют

Они несчастные просто их надо пожалеть.Они думают что их команда играет в футбол smile
Регистрация: 2.02.2012
№46 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: К.А.
они (цкг) желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют

голубой пул, хуле..



Ага Ага Джикия негров целует Де Зеув .. Кто это ? голубой ПУЛ спартака!! joy
Регистрация: 14.12.2016
№45 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: yuri
Посмотри объективные данные рейтингов УЕФА.

посмотри кто действующий чемпион.

чемпион над мариборами??? scream


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№44 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
Цитата: soloz
Цитата: suvirinimas
Цитата: soloz
Удачи ЗЕНИТУ!! Порвем это недоразумение на Свин-арене спартак! stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile

Рвать то некому, специалист. Если понимаешь хоть немножко в футболе, посмотри линию атаки Спартака и Зенита.



Помниться Зенит отгружал свиньям 5-0 4-2 5-2 Забыл ? Напомним!! joy

И ЧТО??? БОМЖИ ВЗЯЛИ 18 ОЧКОВ



Свиньи и 33 очка брали!!! joy sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№43 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:27) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: Пивовед
Цитата: soloz


Я буду рад Зениту ! Поставить на место вонючий клуП сраптак !! И после игры Расформируют это недоразумения как спартак!! stuck_out_tongue_closed_eyes sweat_smile joy


вот человеку требуется медицинская помощь !
патологоанатом !
на сайте есть патологоанатом ?



Свинье нужен ВЕТЕРЕНАР и тебе тоже..Или проктолог.. во как знатно тебя плющит!! sweat_smile

красные бабьи трусы со своей морды сними для начала, дурик smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№42 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: К.А.
посмотри кто действующий чемпион.

Выскочки. Смотри текущий момент и да,- за последние 5 лет, как это принято в цивилизованных странах.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№41 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 17:26) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: suvirinimas
Цитата: soloz
Удачи ЗЕНИТУ!! Порвем это недоразумение на Свин-арене спартак! stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile

Рвать то некому, специалист. Если понимаешь хоть немножко в футболе, посмотри линию атаки Спартака и Зенита.



Помниться Зенит отгружал свиньям 5-0 4-2 5-2 Забыл ? Напомним!! joy

И ЧТО??? БОМЖИ ВЗЯЛИ 18 ОЧКОВ
Регистрация: 8.05.2016
№40 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:25) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
они (цкг) желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют

голубой пул, хуле..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№39 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ишакам выгоднее победа "Спартака",но они желают победы бомжам.потом обижаются когда их ущербами называют smile smile smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
Удачи ЗЕНИТУ!! Порвем это недоразумение на Свин-арене спартак! stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile

Фу, свиньи, ...фу, фу. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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