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Курбан Бердыев: игроки "Рубина" подозреваются в употреблении допинга? Не владею ситуацией

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что игра шла до гола.

- Игра шла до гола, - сказал Бердыев. - Кто первый забивает, тот получал преимущество в обороне. ЦСКА забил первым, и мы не смогли создать ничего реального.

- Почему у Граната много ошибок? В концовке еще заработал и пенальти.

- Там грамотно сыграл нападающий. Мы проиграли подбор. У защитника не было вариантов - либо дать расстреливать вратаря, либо пытаться отнять. Он пытался отнять.

- Почему такие разные таймы?

- ЦСКА опустился назад после перерыва, оборонялись компактно. Не было зон, которые были в первом тайме.

- Возможно ли исправить ситуацию до зимнего перерыва?

- Есть две игры, на которые мы смотрим с оптимизмом.

- 4 игрока "Рубина" подозреваются в употреблении допинга.

- Не владею ситуацией. Но отрицательно отношусь к допингу в любом спорте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Рубин ЦСКА
Сегодня, 17:47
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№2 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Судя по тому, как они играют, я бы даже подозревать не стал.
Регистрация: 2.06.2017
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 18:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
теперь всех об этом спрашивают?
Регистрация: 18.08.2013
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