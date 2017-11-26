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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: игроки "Рубина" подозреваются в употреблении допинга? Не владею ситуацией
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что игра шла до гола.
- Игра шла до гола, - сказал Бердыев. - Кто первый забивает, тот получал преимущество в обороне. ЦСКА забил первым, и мы не смогли создать ничего реального.
- Почему у Граната много ошибок? В концовке еще заработал и пенальти.
- Там грамотно сыграл нападающий. Мы проиграли подбор. У защитника не было вариантов - либо дать расстреливать вратаря, либо пытаться отнять. Он пытался отнять.
- Почему такие разные таймы?
- ЦСКА опустился назад после перерыва, оборонялись компактно. Не было зон, которые были в первом тайме.
- Возможно ли исправить ситуацию до зимнего перерыва?
- Есть две игры, на которые мы смотрим с оптимизмом.
- 4 игрока "Рубина" подозреваются в употреблении допинга.
- Не владею ситуацией. Но отрицательно отношусь к допингу в любом спорте.
"Спорт-Экспресс"
- Игра шла до гола, - сказал Бердыев. - Кто первый забивает, тот получал преимущество в обороне. ЦСКА забил первым, и мы не смогли создать ничего реального.
- Почему у Граната много ошибок? В концовке еще заработал и пенальти.
- Там грамотно сыграл нападающий. Мы проиграли подбор. У защитника не было вариантов - либо дать расстреливать вратаря, либо пытаться отнять. Он пытался отнять.
- Почему такие разные таймы?
- ЦСКА опустился назад после перерыва, оборонялись компактно. Не было зон, которые были в первом тайме.
- Возможно ли исправить ситуацию до зимнего перерыва?
- Есть две игры, на которые мы смотрим с оптимизмом.
- 4 игрока "Рубина" подозреваются в употреблении допинга.
- Не владею ситуацией. Но отрицательно отношусь к допингу в любом спорте.
"Спорт-Экспресс"
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