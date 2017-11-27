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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Ярцев: у "Спартака" я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию
Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев поделился мыслями после матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:1).
"Такие матчи обычно еще долго снятся победителям, их тренеру и, конечно же, болельщикам. На сей раз "Спартак" не просто выиграл, а порвал финишную ленточку, красиво поставив голевую точку на последних секундах. А ведь, к сожалению, в этом сезоне мы не раз были свидетелями, как команда Карреры пропускала под самый занавес нелепо и безалаберно. На сей раз всё было иначе: два красавца гола Самедова и Луиса Адриано, победный аккорд Пашалича. А самое главное - характер, проявленный все 90 минут. У хозяев я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию, проявившего и хладнокровие, и отвагу в самых сложных ситуациях. Как всегда по полной программе отработал Глушаков. Ну и конечно, хорош был Луис Адриано, пока ещё хватало сил", - цитирует Ярцева "Спорт-Экспресс".
"Такие матчи обычно еще долго снятся победителям, их тренеру и, конечно же, болельщикам. На сей раз "Спартак" не просто выиграл, а порвал финишную ленточку, красиво поставив голевую точку на последних секундах. А ведь, к сожалению, в этом сезоне мы не раз были свидетелями, как команда Карреры пропускала под самый занавес нелепо и безалаберно. На сей раз всё было иначе: два красавца гола Самедова и Луиса Адриано, победный аккорд Пашалича. А самое главное - характер, проявленный все 90 минут. У хозяев я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию, проявившего и хладнокровие, и отвагу в самых сложных ситуациях. Как всегда по полной программе отработал Глушаков. Ну и конечно, хорош был Луис Адриано, пока ещё хватало сил", - цитирует Ярцева "Спорт-Экспресс".
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