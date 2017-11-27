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Георгий Ярцев: у "Спартака" я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию

Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев поделился мыслями после матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:1).

"Такие матчи обычно еще долго снятся победителям, их тренеру и, конечно же, болельщикам. На сей раз "Спартак" не просто выиграл, а порвал финишную ленточку, красиво поставив голевую точку на последних секундах. А ведь, к сожалению, в этом сезоне мы не раз были свидетелями, как команда Карреры пропускала под самый занавес нелепо и безалаберно. На сей раз всё было иначе: два красавца гола Самедова и Луиса Адриано, победный аккорд Пашалича. А самое главное - характер, проявленный все 90 минут. У хозяев я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию, проявившего и хладнокровие, и отвагу в самых сложных ситуациях. Как всегда по полной программе отработал Глушаков. Ну и конечно, хорош был Луис Адриано, пока ещё хватало сил", - цитирует Ярцева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 22:26
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№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:12) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Что, бомжи? Орали, что нахрен он Зениту не нужен? Правильно, не нужен. Играйте Зюбой.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: evgen Псков (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
лучший пока игрок ЧР .

Среди российских паспортов , естественно.


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№8 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Да, Джикия хорошо чистил. Я все думал, когда же он устанет, а он до конца продержался...
Правда после столкновения с судьей показалось, что ему сейчас скорую вызовут, но...показалось stuck_out_tongue_winking_eye

КРЕСТИСЬ!!!!!!! Да отсохнет твоя душа на веки веков!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№7 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Спартак сейчас силён прежде всего командой. А Зенит слишком прямолинеен, одни забросы в штрафную, и так из матча в матч. Никаких сюрпризов для Спартака Манчини не придумал, а ведь именно в таких матчах равных соперников особенно важна роль тренера.

Ну а что ты хочешь у нас полно новых игроков.Многие просто не тянут.Чтобы наиграть состав нужно время и тренерский опыт.Костяка команды пока вообще не видно.Каждый раз новый состав что очень плохо.А свиньи уже сыгрались за два сезона взаимопонимания у них больше.Отсюда наши провалы в обороне.Локо нас тоже вроде не переиграл а трешку получили.А так конечно за счет командных действий свиньи нас переиграли согласен.К Манчини очень много вопросов.Вон Семин пришел и Локо почти чемпион.
Регистрация: 15.07.2017
№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:45) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Да, Джикия хорошо чистил. Я все думал, когда же он устанет, а он до конца продержался...
Правда после столкновения с судьей показалось, что ему сейчас скорую вызовут, но...показалось stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.05.2017
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:44) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Джикия - человек со стержнем!!!!! Капитан хороший будет... Да и для сборной человек незаменимый.......
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:43) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Джикия монстр. Очень удачное приобретение. Лучший на сегодня российский защитник.

даже не защитник , а пожалуй , лучший пока игрок ЧР .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 22:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Лучший на сегодня российский защитник.

причем центральный
а лучший нападающий Согаза - Челентано
п.с. честно говоря не хотелось бы никого выделять, рвали сегодня каждый сантиметр на поле все наши футболисты
п.с. Саше Селихову отдельный респект, кипер в Спартаке на ближайщие годы у нас есть


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:32) #
  • +17
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак сейчас силён прежде всего командой. А Зенит слишком прямолинеен, одни забросы в штрафную, и так из матча в матч. Никаких сюрпризов для Спартака Манчини не придумал, а ведь именно в таких матчах равных соперников особенно важна роль тренера.
Регистрация: 15.03.2012
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:32) #
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Джикия монстр. Очень удачное приобретение. Лучший на сегодня российский защитник.
Регистрация: 2.08.2010
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