Юрий Баскаков - о пенальти в ворота "Анжи": написал Вилкову, что это "левак"

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков заявил, что арбитр Михаил Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Анжи" в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:2)."На 43-й минуте мяч попал в руку защитнику "Анжи" Брызгалову. Мы с Вилковым переписываемся, и я написал ему, что это "левак". По всем трактовкам это не игра рукой. Это просто "Продолжить игру", не пенальти. Не могу поддержать судью в данном эпизоде", — заявил Баскаков в эфире программы "Свисток".