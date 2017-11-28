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Юрий Баскаков - о пенальти в ворота "Анжи": написал Вилкову, что это "левак"

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков заявил, что арбитр Михаил Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Анжи" в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:2).

"На 43-й минуте мяч попал в руку защитнику "Анжи" Брызгалову. Мы с Вилковым переписываемся, и я написал ему, что это "левак". По всем трактовкам это не игра рукой. Это просто "Продолжить игру", не пенальти. Не могу поддержать судью в данном эпизоде", — заявил Баскаков в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Баскаков Вилков Анжи Ростов
Сегодня, 21:06
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(1)
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:21) #
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Не удивлюсь, что перед этим руководство Анжи написало Баскакову "это-левак, 100 пудовый,брат" и Юрий подхватил дежурную фразу. Решение принимает судья и точка. Баскакову надо было сразу написать "Судья продажная, ты Вилков. озел ты!"
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо, что его на наш матч не пустили....
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Да Вилков как судья давно уже труп, причём мертворожденный


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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