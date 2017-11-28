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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Баскаков - о пенальти в ворота "Анжи": написал Вилкову, что это "левак"
Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков заявил, что арбитр Михаил Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Анжи" в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:2).
"На 43-й минуте мяч попал в руку защитнику "Анжи" Брызгалову. Мы с Вилковым переписываемся, и я написал ему, что это "левак". По всем трактовкам это не игра рукой. Это просто "Продолжить игру", не пенальти. Не могу поддержать судью в данном эпизоде", — заявил Баскаков в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"На 43-й минуте мяч попал в руку защитнику "Анжи" Брызгалову. Мы с Вилковым переписываемся, и я написал ему, что это "левак". По всем трактовкам это не игра рукой. Это просто "Продолжить игру", не пенальти. Не могу поддержать судью в данном эпизоде", — заявил Баскаков в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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