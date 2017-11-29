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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
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Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
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Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Павел Могилевец вернулся в общую группу "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец вернулся в общую группу команды.
В сегодняшней тренировке ростовчан приняли участие все игроки основного состава желто-синих. Напомним, что Могилевец не выходил на поле с 25 октября из-за травмы.
ФК "Ростов"
В сегодняшней тренировке ростовчан приняли участие все игроки основного состава желто-синих. Напомним, что Могилевец не выходил на поле с 25 октября из-за травмы.
ФК "Ростов"
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