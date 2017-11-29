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Павел Могилевец вернулся в общую группу "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец вернулся в общую группу команды.

В сегодняшней тренировке ростовчан приняли участие все игроки основного состава желто-синих. Напомним, что Могилевец не выходил на поле с 25 октября из-за травмы.

ФК "Ростов"
Теги: Могилевец Ростов
Сегодня, 22:28
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