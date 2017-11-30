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Роберто Манчини голосовал за Чалова при выборе лучшего молодого игрока РФПЛ

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков чемпионата России по итогам 2017 года.

В анкете премии "Первая пятерка" итальянец поставил на первую строчку нападающего ЦСКА Федора Чалова. Вторым в списке стал форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов, третьим – полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

РФПЛ
Теги: Манчини Чалов ЦСКА
Сегодня, 03:39
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