Роберто Манчини голосовал за Чалова при выборе лучшего молодого игрока РФПЛ

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:23
Виталий Денисов: буду только рад, если у нас все пойдет так же, как у "Спартака" в прошлом сезоне
Виталий Денисов: буду только рад, если у нас все пойдет так же, как у "Спартака" в прошлом сезоне
Вчера, 23:04
Шнуров - Дмитрию Назарову: увыкать мне не надо (34)
Шнуров - Дмитрию Назарову: увыкать мне не надо (34)
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"Марсель" разгромил "Метц"
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Павел Могилевец вернулся в общую группу "Ростова"
Павел Могилевец вернулся в общую группу "Ростова"
Вчера, 22:20
Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко (2)
Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко (2)
Вчера, 21:23
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Вчера, 21:13
Федор Смолов может перейти в "Реал" (38)
Федор Смолов может перейти в "Реал" (38)
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Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон"
Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон"
Вчера, 19:25
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (1)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (1)
Вчера, 19:13
Болельщица "Страсбурга" скончалась во время матча
Болельщица "Страсбурга" скончалась во время матча
Вчера, 19:10
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть
Вчера, 19:04
Илья Геркус: все обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом" (20)
Илья Геркус: все обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом" (20)
Вчера, 18:48
КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей
КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей
Вчера, 18:12
Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно
Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно
Вчера, 18:05
Иван Ургант будет ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 (10)
Иван Ургант будет ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 (10)
Вчера, 17:31
"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага (21)
"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага (21)
Роберто Манчини голосовал за Чалова при выборе лучшего молодого игрока РФПЛ
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков чемпионата России по итогам 2017 года.
В анкете премии "Первая пятерка" итальянец поставил на первую строчку нападающего ЦСКА Федора Чалова. Вторым в списке стал форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов, третьим – полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.
РФПЛ
В анкете премии "Первая пятерка" итальянец поставил на первую строчку нападающего ЦСКА Федора Чалова. Вторым в списке стал форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов, третьим – полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.
РФПЛ
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