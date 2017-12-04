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Федор Смолов: Кокорин вообще не суеверный. Ему это все по барабану

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов отметил, что не встречал сильно суеверных футболистов в отечественном футболе.

- Кто самый суеверный футболист России?

- Такого, чтобы куриные лапки в бутсы клали, не видел. И времена, когда в Казани в гостевой раздевалке чуть ли убивали крыс, тоже не застал.

- А кто вообще не суеверный?

- Саша Кокорин. Ему это все по барабану.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Кокорин
Сегодня, 22:31
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