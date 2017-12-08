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Евгений Муравьев: задолженность перед игроками по премиальным полностью погашена

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что в клубе погасили задолженности перед игроками.

"Задолженность "Динамо" перед игроками по премиальным, предусмотренным контрактами, полностью погашена. Несмотря на скромное финансирование со стороны спонсора, клуб благодаря оптимизации расходов смог найти возможность выплатить вознаграждения еще в 2017 году.

Менеджмент клуба благодарит игроков за понимание и делает все возможное по созданию условий для тренировочного и игрового процесса. В новый 2018 год клуб идет без долговой нагрузки", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 21:16
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