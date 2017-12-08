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Игорь Смольников избежал перелома и разрыва связок

Защитник "Зенита" Игорь Смольников смог избежать перелома или разрыва связок, сообщает "Радио "Зенит".

Футболист не смог доиграть матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1). Игрок обороны покинул поле на носилках.

Напомним, последний матч в 2017 году "Зенит" проведет в Грозном с "Ахматом".
Теги: Смольников Зенит
Сегодня, 22:22
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№1 Написал: baden69 (Сегодня, 22:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Похоже, что с Ахматом его не будет. Жаль. Здоровья! Ждем в новом году с новыми силами.
Регистрация: 31.08.2010
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