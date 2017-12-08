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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Смольников избежал перелома и разрыва связок
Защитник "Зенита" Игорь Смольников смог избежать перелома или разрыва связок, сообщает "Радио "Зенит".
Футболист не смог доиграть матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1). Игрок обороны покинул поле на носилках.
Напомним, последний матч в 2017 году "Зенит" проведет в Грозном с "Ахматом".
Футболист не смог доиграть матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1). Игрок обороны покинул поле на носилках.
Напомним, последний матч в 2017 году "Зенит" проведет в Грозном с "Ахматом".
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