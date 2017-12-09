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Алексей Козлов готов сыграть против "Анжи"

Защитник московского "Динамо" Алексей Козлов, пропустивший матч с "Ростовом" из-за повреждения, вернулся в строй и готов помочь команде в игре с "Анжи", сообщает fcdin.com.

У футболиста возникли проблемы со спиной, однако на неделе он поправился и перед последним матчем года тренировался в общей группе.
Теги: Козлов Динамо Анжи
Сегодня, 05:12
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