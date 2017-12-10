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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сердар Таски: нос Пашалича сейчас действительно очень большой
Защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал, что планирует в скором времени возобновить переговоры с руководством клуба о новом контракте. Также игрок отметил, что нос полузащитника красно-белых Марио Пашалича распух после столкновения с хавбеком ЦСКА Понтусом Вернблумом в матче 20-го тура чемпионата России (3:0).
– Мы провели хороший матч с ЦСКА. С "Ливерпулем" в Лиге чемпионов у нас ничего не получилось, поэтому тренер провел некоторые изменения. У нас получилось забить быстрый гол, что нам помогло.
– Не считаете, что Вернблум заслуживал второй желтой карточки?
– Рефери принял такое решение. Мы выиграли, и сейчас это не имеет никакого значения. Хотя нос Пашалича сейчас действительно очень большой.
– Какие ваши планы на будущее?
– Я отправляюсь отдыхать, вот и все мои планы.
– Что по поводу вашего нового контракта со "Спартаком"?
– Я думаю, мы скоро снова начнем переговоры об этом. Мы уже общались о новом соглашении в начале сезона. У меня еще шесть месяцев действует контракт, я очень счастлив в команде. Надеюсь, мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что случиться в будущем.
"СЭ"
– Мы провели хороший матч с ЦСКА. С "Ливерпулем" в Лиге чемпионов у нас ничего не получилось, поэтому тренер провел некоторые изменения. У нас получилось забить быстрый гол, что нам помогло.
– Не считаете, что Вернблум заслуживал второй желтой карточки?
– Рефери принял такое решение. Мы выиграли, и сейчас это не имеет никакого значения. Хотя нос Пашалича сейчас действительно очень большой.
– Какие ваши планы на будущее?
– Я отправляюсь отдыхать, вот и все мои планы.
– Что по поводу вашего нового контракта со "Спартаком"?
– Я думаю, мы скоро снова начнем переговоры об этом. Мы уже общались о новом соглашении в начале сезона. У меня еще шесть месяцев действует контракт, я очень счастлив в команде. Надеюсь, мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что случиться в будущем.
"СЭ"
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