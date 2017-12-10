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Сердар Таски: нос Пашалича сейчас действительно очень большой

Защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал, что планирует в скором времени возобновить переговоры с руководством клуба о новом контракте. Также игрок отметил, что нос полузащитника красно-белых Марио Пашалича распух после столкновения с хавбеком ЦСКА Понтусом Вернблумом в матче 20-го тура чемпионата России (3:0).

– Мы провели хороший матч с ЦСКА. С "Ливерпулем" в Лиге чемпионов у нас ничего не получилось, поэтому тренер провел некоторые изменения. У нас получилось забить быстрый гол, что нам помогло.

– Не считаете, что Вернблум заслуживал второй желтой карточки?
– Рефери принял такое решение. Мы выиграли, и сейчас это не имеет никакого значения. Хотя нос Пашалича сейчас действительно очень большой.

– Какие ваши планы на будущее?
– Я отправляюсь отдыхать, вот и все мои планы.

– Что по поводу вашего нового контракта со "Спартаком"?
– Я думаю, мы скоро снова начнем переговоры об этом. Мы уже общались о новом соглашении в начале сезона. У меня еще шесть месяцев действует контракт, я очень счастлив в команде. Надеюсь, мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что случиться в будущем.

"СЭ"
Сегодня, 20:06
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(1)
№3 Написал: nnn69 (Сегодня, 20:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Было время когда вот вот должен уйти был, а сейчас даже как то трудно линию обороны без него представить


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хороший защитник, с такими ценами нужно продлевать ..
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Оставайся, сильный защитник,лидер.
Регистрация: 27.04.2009
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