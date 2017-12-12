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Давид Юрченко: пусть судья матча с "Локомотивом" говорит, он лучший сегодня был

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко, который по окончании домашнего матча с "Локомотивом" (1:3) в 20-м туре чемпионата России получил красную карточку за споры с арбитром встречи Артёмом Чистяковым, не стал отвечать на вопросы журналистов.

"Не, извините, ребята. Пусть судья говорит. Он лучший сегодня был", - цитирует Юрченко "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Теги: Юрченко Тосно Локомотив
Сегодня, 05:43
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