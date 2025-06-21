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Ротенберг-старший рассказал, почему Кокорин не играет до сих пор на уровне сборной России

Президент "Сочи" Борис Ротенберг-старший объяснил, почему нападающему Александру Кокорину не удалось реализовать свой талант в полной мере.
Фото: ФК "Арис"
- Согласен ли, что Кокорин - очень талантливый футболист, который не смог полностью себя раскрыть? 100%. Наверное, это был самый талантливый футболист России в своё время. Он сам себе помешал. Вроде перешёл в "Сочи" и раскрылся здесь… Но не всё меряется деньгами, а у Саши был уклон именно в ту сторону. А так играл бы на уровне сборной России до сих пор. Дай бог, ещё вернётся и поиграет, - приводит слова Ротенберга-старшего "Чемпионат".

В 2020 году нападающий Александр Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды из "Зенита" и в 10 матчах за черноморский клуб забил 7 голов. 3 из этих 7 голов были забиты в скандальном матче против юношеской команды академии "Ростова", вынужденно заменившей основной состав из-за ковидного карантина (10:1), ещё дважды Кокорин отличился за "барсов" с пенальти.

В настоящее время нападающий выступает за "Арис" из Лимасола в чемпионате Кипра.

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