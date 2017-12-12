Юрий Лодыгин догнал Романа Березовского по количеству сухих матчей

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин не пропустил в матче 20-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:0).Эта встреча стала для голкипера 46-й, в которой он не пропустил. Таким образом, россиянин обогнал по этому показателю Романа Березовского (45 матчей за "Зенит" на ноль).