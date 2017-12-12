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Юрий Лодыгин догнал Романа Березовского по количеству сухих матчей

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин не пропустил в матче 20-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:0).

Эта встреча стала для голкипера 46-й, в которой он не пропустил. Таким образом, россиянин обогнал по этому показателю Романа Березовского (45 матчей за "Зенит" на ноль).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лодыгин Березовский Зенит
Сегодня, 19:07
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№2 Написал: леонид веселов (Сегодня, 19:49) #
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online

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://afly.co/2ch
Регистрация: 12.12.2017
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Берите пример с вратарей, если упал, то сразу поднялся ©
Регистрация: 17.05.2017
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