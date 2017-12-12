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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Лодыгин догнал Романа Березовского по количеству сухих матчей
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин не пропустил в матче 20-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:0).
Эта встреча стала для голкипера 46-й, в которой он не пропустил. Таким образом, россиянин обогнал по этому показателю Романа Березовского (45 матчей за "Зенит" на ноль).
"Спорт-Экспресс"
Эта встреча стала для голкипера 46-й, в которой он не пропустил. Таким образом, россиянин обогнал по этому показателю Романа Березовского (45 матчей за "Зенит" на ноль).
"Спорт-Экспресс"
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