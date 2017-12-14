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"Зенит" обратился в Интерпол за помощью

"Зенит" направил в Интерпол запрос с просьбой помочь найти нарушителей на матче Лиги Европы против "Реала Сосьедад", сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Ранее президент испанского клуба Хокин Аперрибай сообщил, что сотрудники "Зенита" помогли своим болельщикам пронести пиротехнические изделия на стадион во время матча группового этапа Лиги Европы, который состоялся 7 декабря в Сан-Себастьяне и завершилась победой российского клуба со счетом 3:1.

"Заявление испанской стороны не имеет ничего общего с действительностью. В преддверии игры обе стороны провели несколько рабочих встреч по организации матча и накануне матча находились в тесном контакте. По нашей информации, которая имеет фактические доказательства, для досмотровых мероприятий на гостевую трибуну служба безопасности ФК "Реал Сосьедад" выделила всего четыре стюарда на 700 гостевых болельщиков, что, конечно, не соответствует уровню проведенного матча.

Считаем, что в данной ситуации президент ФК "Реал Сосьедад", скорее, должен быть заинтересован в исправлении недочетов в собственной системе безопасности на арене в целом. В свою очередь хотим отметить, что ФК "Зенит" обеспокоен данной проблемой и уже направил запрос в Интерпол на получение фото и видео материалов для последующего принятия мер в отношении нарушителей. Очевидно, что многие договоренности по запуску болельщиков, достигнутые между клубами, были не исполнены испанской стороной. Наш клуб уже отправил соответствующе заявление в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), где изложена реальная картина, происходившего на игре", - говорится в заявлении пресс-службы.

ТАСС
Теги: Зенит
Сегодня, 20:23
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(3)
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:35) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Ну, не виноватая я".... Если серьезно , в России худо-бедно, но некоторые клубы ведут борьбу с "поджигателями", а выезд за рубеж это разгул фантазии для пироманов, и Зенита. и Спартак,и ЦСКА, и даже Локо, чему я был неприятно удивлен в последнем матче в Дании.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Я думал, супернапа ищут..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:31) #
  • -2
  •  (4)

Жим-жим, очёчко..
Значит подставим очёчки своих горе-болел wink


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Батька (Сегодня, 20:25) #
  • -5
  •  (7)

Стуканули короче ...подленько
Регистрация: 9.09.2016
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