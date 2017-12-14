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Сергей Карасев остался в элитной группе судей УЕФА

Судейский комитет УЕФА внес ряд изменений в списки арбитров, допущенных к обслуживанию международных матчей. В элитную группу судей введены англичане Энтони Тэйлор и Майкл Оливер. Сохранил свое место в ней Сергей Карасев.

В целом же она выглядит так: Аткинсон, Оливер, Тэйлор (все – Англия), Айтекин, Брих, Цвайер (все – Германия), Кайперс, Маккели (оба – Голландия), Карасев (Россия), Коллам (Шотландия), Кошшои (Венгрия), Краловец (Чехия), Мажич (Сербия), Марчиняк (Польша), Матеу Лаос, Ундиано Мальенко, Фернандес Борбалан (все – Испания), Орсато, Рокки (оба – Италия), Сидиропулос (Греция), Скомина (Словения), Тюрпен (Франция), Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Эрикссон (Швеция).

Любопытно, что ни один из трех английских рефери не будет работать на чемпионате мира-2018.

В первой группе (51 судья) остались два российских арбитра – Владислав Безбородов и Алексей Еськов.

Во второй группе (81 рефери) три наших судьи – Сергей Иванов, Сергей Лапочкин и Виталий Мешков. В третьей (121 арбитр) – Михаил Вилков, Кирилл Левников и Алексей Матюнин.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:32
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