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Гендиректор "Ахмата": предложение Федуна? Нужно думать не только о себе, но и о других клубах

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отрицательно оценил идеи реформ владельца "Спартака" Леонида Федуна. В частности глава красно-белых предложил сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубок России.

– У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и "Зенит", и "Спартак", и другие команды, – сказал Айдамиров. – Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.

– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

– Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент "Спартака", понятно – ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других. Как быть "Уралу", "Амкару", "СКА-Хабаровск"? У них зрители только на "Спартак" и собираются.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ахмат Федун Спартак
Сегодня, 21:47
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№2 Написал: Quincy (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все середняки и аутсайдеры торгующие очками,естественно против,такой кормушки могут лишиться
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: Almaz (Сегодня, 22:28) #
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Тосно, Урал, Ахмат.. все против Пердуна!!!!
Регистрация: 29.07.2015
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