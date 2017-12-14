Гендиректор "Ахмата": предложение Федуна? Нужно думать не только о себе, но и о других клубах

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отрицательно оценил идеи реформ владельца "Спартака" Леонида Федуна. В частности глава красно-белых предложил сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубок России.– У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и "Зенит", и "Спартак", и другие команды, – сказал Айдамиров. – Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.– Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент "Спартака", понятно – ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других. Как быть "Уралу", "Амкару", "СКА-Хабаровск"? У них зрители только на "Спартак" и собираются.