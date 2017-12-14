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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гендиректор "Ахмата": предложение Федуна? Нужно думать не только о себе, но и о других клубах
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отрицательно оценил идеи реформ владельца "Спартака" Леонида Федуна. В частности глава красно-белых предложил сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубок России.
– У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и "Зенит", и "Спартак", и другие команды, – сказал Айдамиров. – Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.
– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?
– Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент "Спартака", понятно – ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других. Как быть "Уралу", "Амкару", "СКА-Хабаровск"? У них зрители только на "Спартак" и собираются.
"Спорт-Экспресс"
– У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и "Зенит", и "Спартак", и другие команды, – сказал Айдамиров. – Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.
– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?
– Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент "Спартака", понятно – ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других. Как быть "Уралу", "Амкару", "СКА-Хабаровск"? У них зрители только на "Спартак" и собираются.
"Спорт-Экспресс"
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