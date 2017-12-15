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Агент: "Спартак" вряд ли будет продлевать контракт с Таски

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о кадровой проблеме в московском "Спартаке". Сафонов также отметил, что красно-белые скорее всего не будут продлевать контракт с Сердаром Таски.

- Я бы заострил внимание на обороне. Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.

- А немного ли? Уже есть Кутепов, Джикия, Таски, Боккетти.

- Мне кажется, с Сердаром контракт продлевать не будут.

"Советский спорт"
Теги: Таски Сафонов Спартак
Сегодня, 16:17
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№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Таски самый квалифицированный из списка

Таски конечно лучше Кутепова и Боккети, но все равно очень низкого класса, даже в сравнении с Джикия! Джикии нужен достойный партнер и за разумные деньги вижу только одного Ингасона из Ростова!
Ещенко и Комбаров к сожалению уже также не способны играть на серьезном уровне, их время уже ушло! Максимум их можно выпускать на замены или на внутренние второразрядные матчи с командами из второй восьмерки нашего чемпионата в качестве ротации состава и отдыха основных игроков на этих позициях перед серьезными играми. На их места нам нужны Бауэр из Рубина и Рауш из Кельна (российский паспорт)! игроки достаточно не дорогие, но весьма качественные и на порядок сильнее Ещенко и Комбарова.
уже три этих трансфера значительно усилят состав и игру Спартака в предверии заключительной стадии чемпионата и старта в ЛЕ в феврале!
хорошо бы еще Листена из Казани, там он не нужен, а игрок очень сильный тактически и индивидуально, с прекрасным пасом и виденеем поля, при необходимости способный сыграть на любом фланге! он был бы прекрасной заменой Попову, с которым также нет смысла продлевать контракт и Самедову в случае травмы!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: Dreyk (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Продлят контракт, агент утку запускает.
Регистрация: 10.09.2016
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать левый не нужен. ДимКо 30 лет, а другого в Спартаке совсем нет.
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:33) #
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Цитата: Rasmuz
Таски самый квалифицированный из списка.

возможно, но он больше лечится..
что-то типа Джано..
Боккетти тоже бы убрать, взять пару с опытом, но не старых центрдефов и на фланг лучше универсала..
Джано, Попов, Боккетти, Таски, Петкович весьма посредственные леги, они не делают погоды в клубе..
А Мельгареха пусть остаётся, он может и в обороне сыграть, универсал это хорошо, хотя ещё пару месяцев назад был за то, чтобы его тоже отдать. smirk

Цитата: Egger
Благая весть, то же сделать с Боккетти, Ещенко.

Ещенко на скамейке сгодится..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Egger ссср (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Благая весть, то же сделать с Боккетти, Ещенко.
Регистрация: 9.12.2017
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:27) #
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online

Цитата: Rasmuz
Таски самый квалифицированный из списка.

но нужен повыше
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:27) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Нужен диспетчер типа Алекса. Фернандо слишком много косячит .
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (6)
online

Таски самый квалифицированный из списка.
Регистрация: 29.08.2017
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