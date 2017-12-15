Агент: "Спартак" вряд ли будет продлевать контракт с Таски

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о кадровой проблеме в московском "Спартаке". Сафонов также отметил, что красно-белые скорее всего не будут продлевать контракт с Сердаром Таски.- Я бы заострил внимание на обороне. Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.- Мне кажется, с Сердаром контракт продлевать не будут.