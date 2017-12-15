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Андрей Будогосский: если за день не прочитал плохого про наших судей, день прожит зря!

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что российские арбитры традиционно сталкиваются с давлением со стороны болельщиков и СМИ.

"Как известно, тема судейства пропитана высоким напряжением. Арбитры традиционно сталкиваются с серьезным давлением со стороны болельщиков и СМИ, что накладывает свой отпечаток. Давно заметил: если за день не прочитал ничего плохого про наших судей, считай, день прожит зря!

Хотя, конечно, журналисты также бывают разные. Некоторые действительно хотят разобраться в тонкостях судейства, иные просто ищут повод для ажиотажа и критики. Почему, например, у нас почти все послематчевые пресс-конференции сейчас начинаются с расспросов о судействе? Считаю, об этом вообще спрашивать неправильно – речь должна идти в первую очередь об игре.

Впрочем, я далек от того, чтобы идеализировать работу судей. Могу сказать, что у нас не лучшим образом сложился ноябрь. Было много ошибок, и предстоит еще разобраться понять, почему. Возможно, наступил порог усталости – не столько физической, сколько психологической. Да и напряжение в чемпионате России нарастает. Но при всем при этом могу с уверенностью сказать: у нас очень хорошие судьи!", - цитирует Будогосского РФС.
Теги: Будогосский
Сегодня, 18:39
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