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Дмитрий Черышев: у Карпина всё получится, он всегда добивается того, чего хочет

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера "Ростова".

"Валере в "Ростове" только удачи. Это тяжёлый труд, поэтому пожелаю ему терпения и самое главное – как можно больше положительных эмоций и результатов. У Валерки всё получится. Он целеустремлённый парень, я его хорошо знаю, он всегда добивается того, чего хочет. Я очень рад за него и от всей души поздравляю с назначением.

Ребята, которые уже работали под руководством Карпина, знают его требования, и им будет проще адаптироваться, быстрее даже. Когда есть взаимопонимание, значительно проще выполнять свою работу. У них обязательно всё получится.

Давайте подождём, потому что бежать впереди паровоза нельзя, и Валерий сейчас только принял команду. Нужно время, чтобы правильно распланировать всю свою работу. Потом мы уже будем видеть, как она у него строится. Тренеры приходят и ходят, и одни команды начинают играть иначе, другие, наоборот, сбавляют свои обороты. Поэтому я даже не знаю, будет лучше или хуже с приходом Валерия", — цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
Теги: Черышев Карпин Ростов
Сегодня, 18:01
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№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: spartak313313
чего добился карпин не будучи игроком? (кроме ляляканья на матч тв)

2 серебра чемпионата России. У тебя есть?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
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Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
чего добился карпин не будучи игроком? (кроме ляляканья на матч тв)
Регистрация: 25.11.2017
№3 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:24) #
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Про футбольную карьеру Валеры говорить не буду, не про то речь.
Но вот если как тренер он всегда добивается "того, чего хочет", то какие-то весьма спорные у него желания. Хотя может у него такие особенные цели.
Судя по тому, что на ветках вокруг этого назначения происходит, то у Валеры здесь просто армия фанатов. Столько шпал лепят всем и вся, что смешно становится.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:22) #
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online

А, так раньше он именно этого хотел? )))))
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: interested (Сегодня, 18:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
У КАРПИНА ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
Умный человек такого не скажет.
Регистрация: 18.10.2013
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