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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Черышев: у Карпина всё получится, он всегда добивается того, чего хочет
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера "Ростова".
"Валере в "Ростове" только удачи. Это тяжёлый труд, поэтому пожелаю ему терпения и самое главное – как можно больше положительных эмоций и результатов. У Валерки всё получится. Он целеустремлённый парень, я его хорошо знаю, он всегда добивается того, чего хочет. Я очень рад за него и от всей души поздравляю с назначением.
Ребята, которые уже работали под руководством Карпина, знают его требования, и им будет проще адаптироваться, быстрее даже. Когда есть взаимопонимание, значительно проще выполнять свою работу. У них обязательно всё получится.
Давайте подождём, потому что бежать впереди паровоза нельзя, и Валерий сейчас только принял команду. Нужно время, чтобы правильно распланировать всю свою работу. Потом мы уже будем видеть, как она у него строится. Тренеры приходят и ходят, и одни команды начинают играть иначе, другие, наоборот, сбавляют свои обороты. Поэтому я даже не знаю, будет лучше или хуже с приходом Валерия", — цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
"Валере в "Ростове" только удачи. Это тяжёлый труд, поэтому пожелаю ему терпения и самое главное – как можно больше положительных эмоций и результатов. У Валерки всё получится. Он целеустремлённый парень, я его хорошо знаю, он всегда добивается того, чего хочет. Я очень рад за него и от всей души поздравляю с назначением.
Ребята, которые уже работали под руководством Карпина, знают его требования, и им будет проще адаптироваться, быстрее даже. Когда есть взаимопонимание, значительно проще выполнять свою работу. У них обязательно всё получится.
Давайте подождём, потому что бежать впереди паровоза нельзя, и Валерий сейчас только принял команду. Нужно время, чтобы правильно распланировать всю свою работу. Потом мы уже будем видеть, как она у него строится. Тренеры приходят и ходят, и одни команды начинают играть иначе, другие, наоборот, сбавляют свои обороты. Поэтому я даже не знаю, будет лучше или хуже с приходом Валерия", — цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
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