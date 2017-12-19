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ЦСКА заменил газон на домашнем стадионе

На домашнем стадионе московского ЦСКА заменили верхний слой газона.

Новое поле должно быть готово к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды", который состоится 21 февраля.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:49
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№3 Написал: Санта (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На что сменяли? На водку? smile А-а-а, на солому, с голодухи...


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нижние слои меняют только в свинарниках@

Нижние слои меняют только в свинарниках@
Регистрация: 30.10.2011
№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:20) #
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А нижний слой менять будут?
Регистрация: 18.02.2011
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