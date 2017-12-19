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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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19:42
Виталий Мутко: покупка прав на трансляции ЧМ-2018? Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости (1)
Виталий Мутко: покупка прав на трансляции ЧМ-2018? Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости (1)
18:49
Наиль Измайлов: сыграть достойно в Лиге чемпионов - это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы (1)
Наиль Измайлов: сыграть достойно в Лиге чемпионов - это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы (1)
15:34
Александр Мостовой: станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? Это смешно (24)
Александр Мостовой: станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? Это смешно (24)
14:38
Смолов и "Вест Хэм". Надо ли ехать? (6)
Смолов и "Вест Хэм". Надо ли ехать? (6)
13:59
Валерий Карпин может взять в "Ростов" своего бывшего ассистента по "Спартаку" и "Мальорке" (1)
Валерий Карпин может взять в "Ростов" своего бывшего ассистента по "Спартаку" и "Мальорке" (1)
13:55
Президент "Ростова": Карпин - опытный, харизматичный тренер, который хочет добиться результата (6)
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12:42
Лучано Спаллетти: мои игроки не те, кто проиграл 1:3, а те, кто набрал 40 очков в 17 матчах (3)
Лучано Спаллетти: мои игроки не те, кто проиграл 1:3, а те, кто набрал 40 очков в 17 матчах (3)
11:54
Соломон Кверквелия: когда летом говорил, что можем стать чемпионами, надо мной посмеивались (3)
Соломон Кверквелия: когда летом говорил, что можем стать чемпионами, надо мной посмеивались (3)
ЦСКА заменил газон на домашнем стадионе
На домашнем стадионе московского ЦСКА заменили верхний слой газона.
Новое поле должно быть готово к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды", который состоится 21 февраля.
ПФК ЦСКА
Новое поле должно быть готово к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды", который состоится 21 февраля.
ПФК ЦСКА
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