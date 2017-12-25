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Виктор Гусев: Денис Глушаков – настоящий капитан команды-чемпиона

Известный телекомментатор Виктор Гусев назвал свою тройку лучших игроков чемпионата России по итогам 2017 года.

"Денис Глушаков – настоящий капитан команды-чемпиона. Он забил несколько решающих мячей, не будучи центральным нападающим. У него очень консолидирующая роль как в середине поля во время матча, так и в раздевалке. И что немаловажно, третья составная часть лучшего футболиста и капитана – это то, что он правильно общается с прессой. Вернблум – необычный игрок для нашего футбола. Он привнес в него качества английской Премьер-лиги: неуступчивость, борьбу в середине поля, энергию. Шведа в последнее время используют в роли центрального нападающего. Да, Вернблум может выполнять роль столба, чтобы на него навешивали с обоих флангов, а он забивал, проталкивал мяч в сетку. Но для постоянной игры центральным нападающим соответствующих навыков у Понтуса нет. А на своем месте он задает тон. Я вообще люблю таких футболистов. Считаю, что внутренне виноват перед Тимофеем Калачевым, потому что в прошлом году хотел его поставить на третье место, а поставил на несуществующее четвертое. А третье отдал на тот момент его партнеру по "Ростову" – Азмуну. Калачев – такой долгожитель, который сохраняет физическую форму, великолепно играет в пас, хорош и в защите, и в атаке. Стабильный, уверенный в себе, мощный, может на равных поговорить с Моуринью. Жалко, что он белорус и не может в сборной России выступать", — цитирует Гусева еженедельник "Футбол".
Теги: Гусев Глушаков Спартак
Сегодня, 16:44
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Гринч
ВИКТОР ГУСЕВ: ДЕНИС ГЛУШАКОВ – НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН КОМАНДЫ-ЧЕМПИОНА...

Для свинокоманды конечно....

Зюба - лучший капитан для Блю Бакланс. Я гордился этим кэпом, когда он капитанил в клубе свой мечты. Как здорово капитанить с банки ...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (7)

ВИКТОР ГУСЕВ: ДЕНИС ГЛУШАКОВ – НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН КОМАНДЫ-ЧЕМПИОНА...

Для свинокоманды конечно....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:53) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как ни крути, а сервант то потихоньку заполняется медальками и кубками. smirk
Регистрация: 22.09.2007
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