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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гусев: Денис Глушаков – настоящий капитан команды-чемпиона
Известный телекомментатор Виктор Гусев назвал свою тройку лучших игроков чемпионата России по итогам 2017 года.
"Денис Глушаков – настоящий капитан команды-чемпиона. Он забил несколько решающих мячей, не будучи центральным нападающим. У него очень консолидирующая роль как в середине поля во время матча, так и в раздевалке. И что немаловажно, третья составная часть лучшего футболиста и капитана – это то, что он правильно общается с прессой. Вернблум – необычный игрок для нашего футбола. Он привнес в него качества английской Премьер-лиги: неуступчивость, борьбу в середине поля, энергию. Шведа в последнее время используют в роли центрального нападающего. Да, Вернблум может выполнять роль столба, чтобы на него навешивали с обоих флангов, а он забивал, проталкивал мяч в сетку. Но для постоянной игры центральным нападающим соответствующих навыков у Понтуса нет. А на своем месте он задает тон. Я вообще люблю таких футболистов. Считаю, что внутренне виноват перед Тимофеем Калачевым, потому что в прошлом году хотел его поставить на третье место, а поставил на несуществующее четвертое. А третье отдал на тот момент его партнеру по "Ростову" – Азмуну. Калачев – такой долгожитель, который сохраняет физическую форму, великолепно играет в пас, хорош и в защите, и в атаке. Стабильный, уверенный в себе, мощный, может на равных поговорить с Моуринью. Жалко, что он белорус и не может в сборной России выступать", — цитирует Гусева еженедельник "Футбол".
"Денис Глушаков – настоящий капитан команды-чемпиона. Он забил несколько решающих мячей, не будучи центральным нападающим. У него очень консолидирующая роль как в середине поля во время матча, так и в раздевалке. И что немаловажно, третья составная часть лучшего футболиста и капитана – это то, что он правильно общается с прессой. Вернблум – необычный игрок для нашего футбола. Он привнес в него качества английской Премьер-лиги: неуступчивость, борьбу в середине поля, энергию. Шведа в последнее время используют в роли центрального нападающего. Да, Вернблум может выполнять роль столба, чтобы на него навешивали с обоих флангов, а он забивал, проталкивал мяч в сетку. Но для постоянной игры центральным нападающим соответствующих навыков у Понтуса нет. А на своем месте он задает тон. Я вообще люблю таких футболистов. Считаю, что внутренне виноват перед Тимофеем Калачевым, потому что в прошлом году хотел его поставить на третье место, а поставил на несуществующее четвертое. А третье отдал на тот момент его партнеру по "Ростову" – Азмуну. Калачев – такой долгожитель, который сохраняет физическую форму, великолепно играет в пас, хорош и в защите, и в атаке. Стабильный, уверенный в себе, мощный, может на равных поговорить с Моуринью. Жалко, что он белорус и не может в сборной России выступать", — цитирует Гусева еженедельник "Футбол".
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