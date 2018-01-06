Курбан Бердыев: на сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, ЧТО из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун.– Мы с оптимизмом сморим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.