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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:18
Курбан Бердыев: на сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы (10)
Курбан Бердыев: на сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы (10)
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Курбан Бердыев: на сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, ЧТО из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун.
– Мы с оптимизмом сморим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.
– Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?
– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.
ФК "Рубин"
– Мы с оптимизмом сморим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.
– Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?
– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.
ФК "Рубин"
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