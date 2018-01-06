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Курбан Бердыев: на сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, ЧТО из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун.

– Мы с оптимизмом сморим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

– Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?

– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.

ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 20:18
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10
(3)
№10 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Lord
Цитата: tiki
Цитата: styh
Верное решение. Бикеич начинает чистку.

какая по счету?при Биляше ставка на татар
при испанце - скупка всего что с ногами и руками
теперь сплав балласта и снова ставка на что-то...только на что?

По мне что бывшее руководство Динамо что бывшее и нынешнее Рубина надо проверять досканально. Одни контракты подписывают с игроками, которые не играя входили в топ 10-15 игроков по сумме подписанных контрактов, вторые за копейки отпускают игроков за которых бывшая команда миллионы долларов башляла. Бикеича с одной стороны понимаю, фэйр плэй и все такое, а с другой отдавать практически за бесплатно игроков, с нынешними финансовыми проблемами, не найдя нормальных покупателей на игроков, пусть не первой свежести, но хоть каким то именем в Европе....

Если бы не их личка может и согласился бы с тобой, тот же Мвила классный игрок но личка в 6 лямов а с учетом финансов клуба контракты иностранцев не подъемные, и если клуб станет частным к чему все идет как раз начнут считать деньги
Регистрация: 5.08.2010
№9 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: styh
Верное решение. Бикеич начинает чистку.

какая по счету?при Биляше ставка на татар
при испанце - скупка всего что с ногами и руками
теперь сплав балласта и снова ставка на что-то...только на что?

По мне что бывшее руководство Динамо что бывшее и нынешнее Рубина надо проверять досканально. Одни контракты подписывают с игроками, которые не играя входили в топ 10-15 игроков по сумме подписанных контрактов, вторые за копейки отпускают игроков за которых бывшая команда миллионы долларов башляла. Бикеича с одной стороны понимаю, фэйр плэй и все такое, а с другой отдавать практически за бесплатно игроков, с нынешними финансовыми проблемами, не найдя нормальных покупателей на игроков, пусть не первой свежести, но хоть каким то именем в Европе....
Регистрация: 11.07.2006
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:30) #
  • +1
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Прям любовь какая-то у Бердыева к Караденизу. А мужику 40 лет уже, как и Навасу. Бауэр классный защитник. Странно все это. С кем он играть собирается.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бердыеву виднее...но Сонг выглядел в Рубине очень прилично...
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
tiki,
На распил бюджета республики, разумеется.
1) Убираем высоокоплачиваемых футболистов из клуба, говорим, что играть не умеют,
только хлеб зря едят. (уходят бесплатно из-за задолженности)
2) Отчитываемся перед правительством республики, что задолженность перед футболистами полностью погашена, разницу кладём себе в карман.
3) Играем с крайне урезанным составом, проигрываем всем и вся, занимаем позицию около зоны вылета (как сейчас), плачемся руководству республики, что нужно усиление обязательно и на очень солидные суммы.
4) Получаем бюджетные деньги для освоения покупаем несколько футболистов более-менее приличного уровня, остальное пилим.
joy
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Бесплатная раздача легов по примеру Динамы началась и в Рубине.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:51) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: styh
Верное решение. Бикеич начинает чистку.

какая по счету?при Биляше ставка на татар
при испанце - скупка всего что с ногами и руками
теперь сплав балласта и снова ставка на что-то...только на что?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:50) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Верное решение. Бикеич начинает чистку.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ну нафиг, вот никто из отцепленых не нужен


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лестьен неплохой игрок, жаль что иностранец. Но Карейра и Моурисио отказал по этой же причине. А так бы Спартаку подошёл.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
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