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Массимо Каррера: почему бы не победить во всех трех турнирах?

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу во всех трех турнирах сезона.

Красно-белые в чемпионате России после 20 туров идут на третьем месте, отставая от "Локомотива" на 8 очков. В Кубке России клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Крыльями Советов", а в Лиге Европы в 1/16 финала встретится с "Атлетиком".

"Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трех турнирах? По крайней мере, мы попытаемся. Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:12
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9
(2)
№9 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Может ну его, бредни от галюциногенов?

Ну вот ты нарколога и спроси. Или в поездах не бегают врачи? Ну поездец тебе тогда...
ПиСи: Чай где?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:38) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Может ну его, бредни от галюциногенов? Может по 0,7 и погулять. grinning


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: mustang (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
мы только за
давно у нас кубка не было


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (2)

Мы...те кто болеет за Великий клуб....только ЗА....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А он вышел из отпуска то??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Массимо, приобрети себе ГЗС (губо-закатывающая машинка, если кто не знает)

Я думал это-Газпром Заправляет Судей)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:57) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Массимо, приобрети себе ГЗС (губо-закатывающая машинка, если кто не знает) smile


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№2 Написал: miktar (Сегодня, 21:44) #
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  •  (9)

беди,беди, лаврушечку подключи...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: spiri (Сегодня, 21:26) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
побороться-можно,победить?-вряд ли.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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