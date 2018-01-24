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Юрий Семин: молодежь должна показывать какие-то качества, пока этого не происходит (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал контрольный матч с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) на сборе в Испании.

- Полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма. Качеством игры в первом тайме я доволен, за исключением реализации. Второй тайм был хуже первого, поэтому китайцы забили. Все дело в разной степени подготовки. Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму.

Много вопросов к молодым ребятам. Они должны показывать какие-то качества. Пока этого не происходит. Будем работать. В следующем матче будем играть не по 45 минут, а больше. Обстановка рабочая. Двигаемся дальше.

- Почему играем по 45 минут сейчас?

- Функциональное состояние пока позволяет играть только так. Дальше прибавим. Нужно набирать постепенно.

- Как вам китайская команда?

- Там играют Витцель, Пато и Модест. Уровень хороший. В прошлом сезоне они были в лидерах чемпионата Китая.

- Как оцените первый сбор?

- Положительно. Идет постоянная работа, мотивация хорошая. Но у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть.


ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 08:50
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:58) #
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semin konechno krasavchik! est u menya uvajenie k etomu treneru!
Регистрация: 27.07.2016
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