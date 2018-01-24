Юрий Семин: молодежь должна показывать какие-то качества, пока этого не происходит (видео)

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал контрольный матч с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) на сборе в Испании.
- Полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма. Качеством игры в первом тайме я доволен, за исключением реализации. Второй тайм был хуже первого, поэтому китайцы забили. Все дело в разной степени подготовки. Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму.
Много вопросов к молодым ребятам. Они должны показывать какие-то качества. Пока этого не происходит. Будем работать. В следующем матче будем играть не по 45 минут, а больше. Обстановка рабочая. Двигаемся дальше.
- Почему играем по 45 минут сейчас?
- Функциональное состояние пока позволяет играть только так. Дальше прибавим. Нужно набирать постепенно.
- Как вам китайская команда?
- Там играют Витцель, Пато и Модест. Уровень хороший. В прошлом сезоне они были в лидерах чемпионата Китая.
- Как оцените первый сбор?
- Положительно. Идет постоянная работа, мотивация хорошая. Но у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть.
ФК "Локомотив"
- Полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма. Качеством игры в первом тайме я доволен, за исключением реализации. Второй тайм был хуже первого, поэтому китайцы забили. Все дело в разной степени подготовки. Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму.
Много вопросов к молодым ребятам. Они должны показывать какие-то качества. Пока этого не происходит. Будем работать. В следующем матче будем играть не по 45 минут, а больше. Обстановка рабочая. Двигаемся дальше.
- Почему играем по 45 минут сейчас?
- Функциональное состояние пока позволяет играть только так. Дальше прибавим. Нужно набирать постепенно.
- Как вам китайская команда?
- Там играют Витцель, Пато и Модест. Уровень хороший. В прошлом сезоне они были в лидерах чемпионата Китая.
- Как оцените первый сбор?
- Положительно. Идет постоянная работа, мотивация хорошая. Но у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть.
ФК "Локомотив"
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