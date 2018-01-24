Юрий Семин: молодежь должна показывать какие-то качества, пока этого не происходит (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал контрольный матч с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) на сборе в Испании.- Полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма. Качеством игры в первом тайме я доволен, за исключением реализации. Второй тайм был хуже первого, поэтому китайцы забили. Все дело в разной степени подготовки. Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму.Много вопросов к молодым ребятам. Они должны показывать какие-то качества. Пока этого не происходит. Будем работать. В следующем матче будем играть не по 45 минут, а больше. Обстановка рабочая. Двигаемся дальше.- Функциональное состояние пока позволяет играть только так. Дальше прибавим. Нужно набирать постепенно.- Там играют Витцель, Пато и Модест. Уровень хороший. В прошлом сезоне они были в лидерах чемпионата Китая.- Положительно. Идет постоянная работа, мотивация хорошая. Но у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть.