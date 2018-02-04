Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе

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Футболист восстановился от ушиба поясницы, полученного в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0).
Отметим, что хавбек сыграл в одной команде с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой - итальянский специалист дал облегченную нагрузку футболистам, участвовавшим в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, а сам вышел на поле в качестве защитника. Несмотря на одновременное присутствие в составе капитана и главного тренера "белые" проиграли "красным".
Футболист восстановился от ушиба поясницы, полученного в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0).
Отметим, что хавбек сыграл в одной команде с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой - итальянский специалист дал облегченную нагрузку футболистам, участвовавшим в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, а сам вышел на поле в качестве защитника. Несмотря на одновременное присутствие в составе капитана и главного тренера "белые" проиграли "красным".
Массимо Каррера сегодня сыграл в футбол вместе с командой ? Вместе с главным тренером за «белых» сыграл и Денис Глушаков: наш капитан залечил ушиб поясницы и вернулся в общую группу.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 4, 2018
Подробности очередного дня в Испании: https://t.co/N2lmE5SdmG#КрасноБелаяМарбелья pic.twitter.com/qSFkEF2lLw
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