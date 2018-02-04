Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе

Массимо Каррера сегодня сыграл в футбол вместе с командой ? Вместе с главным тренером за «белых» сыграл и Денис Глушаков: наш капитан залечил ушиб поясницы и вернулся в общую группу.



Подробности очередного дня в Испании: https://t.co/N2lmE5SdmG#КрасноБелаяМарбелья pic.twitter.com/qSFkEF2lLw