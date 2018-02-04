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Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе

Капитан "Спартака" Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе.

Футболист восстановился от ушиба поясницы, полученного в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0).

Отметим, что хавбек сыграл в одной команде с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой - итальянский специалист дал облегченную нагрузку футболистам, участвовавшим в контрольной игре с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2) с первых минут, а сам вышел на поле в качестве защитника. Несмотря на одновременное присутствие в составе капитана и главного тренера "белые" проиграли "красным".

Теги: Глушаков Спартак Каррера
Вчера, 23:07
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