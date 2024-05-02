Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм
Рома
0 - 0 0 0
Байер1 тайм

Лига конференций УЕФА

Астон Вилла
0 - 0 0 0
Олимпиакос1 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Семак: “Зенит” не заслуживал поражения в игре с ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник “Зенита” Сергей Семак отреагировал на ничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
– Справедливый итог, обе команды старались преуспеть больше в обороне, чем в атаке. Чуть-чуть нам не хватило, может быть, удачи с дальними ударами. Мы не заслуживали поражения в этой игре.

Напомним, сегодня, 2 мая, состоялся первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России по футболу между московским ЦСКА и петербургским “Зенитом”. Игра была проведена в Москве на стадионе “ВЭБ Арена”. Она закончилась ничейным результатом – 1:1. Ответный матч между сине-бело-голубыми и армейцами состоится 15 мая. Он пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена”.

Источник: “Газета.Ru”

Сергей Семак Зенит ЦСКА Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится