– Справедливый итог, обе команды старались преуспеть больше в обороне, чем в атаке. Чуть-чуть нам не хватило, может быть, удачи с дальними ударами. Мы не заслуживали поражения в этой игре.
Напомним, сегодня, 2 мая, состоялся первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России по футболу между московским ЦСКА и петербургским “Зенитом”. Игра была проведена в Москве на стадионе “ВЭБ Арена”. Она закончилась ничейным результатом – 1:1. Ответный матч между сине-бело-голубыми и армейцами состоится 15 мая. Он пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена”.
Источник: “Газета.Ru”
Семак: “Зенит” не заслуживал поражения в игре с ЦСКА
Наставник “Зенита” Сергей Семак отреагировал на ничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"