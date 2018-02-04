Эмилиано Ригони: здорово, что мы сыграли вничью, а не проиграли

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони вышел на поле в товарищеском матче против "Слована" (0:0) в свой день рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 25 лет.- Нет, такое совпадение случилось впервые. Я счастлив, что в этот день занимался любимым делом. Получил большое удовольствие!- Да, мы сделали все, чтобы победить, потому что всегда выходим на поле с таким настроем. Игра была сложной, и здорово, что мы сыграли вничью, а не проиграли - в таких играх, когда не получается забить, удача может улыбнуться сопернику. Хорошо, что мы продолжаем идти без поражений в контрольных матчах. Это важно с точки зрения командного духа.- Разумеется, во всех этих играх мы отрабатываем те или иные тренерские идеи, делаем то, что хочет видеть Мистер. Для нас сейчас - за то время, что осталось до встречи в Лиге Европы, - важно точно следовать его указаниям и улучшать игру каждый день.