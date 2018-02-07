Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Виталий Мутко: Шатов еще не реализовал себя в футболе

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что полузащитник Олег Шатов еще не реализовал себя в футболе.

"И Шатов, и Артем Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные игроки. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика. К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть, я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе, "Краснодар" - прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику Российского футбольного союза: защищаем наших доморощенных игроков, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.
Сможет ли он вернуться на свой уровень к чемпионату мира? Это отличный игрок, так что, почему бы и нет? Вообще в российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будет только рады", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Шатов Краснодар Зенит
Вчера, 23:21
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Не хер было лезть к Керимову за баблом. Выбрал деньги в своё время, теперь пора играть в футбол.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (2)

Мы развращаем наших доморощенных игроков, развращаем наш рынок. Вот правильный перевод. Игрок Шатов не готов играть на европейском уровне, и ему Манчини показал его истиный уровень игры. Но мутко знает лучшев каком он состоянии находится. Его просто перегрузили на евро-2016. олег получил травму тогда и сломался, вот и все. Очень жаль его, но жизнь жестокая штука.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нехер было лезть в эту клоаку


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.