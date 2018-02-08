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Эмануэль Маммана: для меня лучший нападающий в России – это Кокорин

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана ответил на вопрос, против кого из форвардов ему труднее всего играть в России.

"Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть ещё два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из "Краснодара" и спартаковец Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

Самый безумный в плане жёсткости игры футболист в чемпионате? Заболотный. Когда мы играли против "Тосно", мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока", - цитирует Мамману "СЭ".
Теги: Маммана Кокорин Зенит
Сегодня, 11:35
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№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: алера Ничейный
А для меня Роналду. kissing_heart

в России? Роналду? FIFA 2018? )))
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
весной посмотрим на этого "лучшего"..
Регистрация: 1.02.2018
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 11:49) #
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  •  (1)

А для меня Роналду. kissing_heart


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:46) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все естественно , для Мамманы - Кокорин, для Крицюка - Смолов, для Васина - Муса или Витиньо, для Джикии Промес или Адриано,все потому что они играют с ними в одной команде ,а не против них.
Регистрация: 20.03.2014
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