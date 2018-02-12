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Илья Максимов: даже самому конченому подонку не пожелаю потерять ребенка

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал о смерти своей дочери.

"Прошло время, и, наверное, я могу рассказать. Говорят, детей забирают за грехи родителей. Не знаю, что я натворил, чтобы заслужить такое. Даже самому конченому подонку на свете не пожелаю потерять ребенка. Тем более в таком нежном возрасте.

Пройдя через это, люди или совсем пропадают, или становятся сильнее, их не сломить. Теперь понимаю, что самое ценное в жизни. Дочь навсегда со мной, это самый дорогой человек в моем сердце.

30 марта будет три года, как ушла Анечка. В шесть месяцев поставили диагноз "болезнь Вердинга-Гоффмана". Мышцы атрофируются из-за поражения спинного мозга. Это генетическое заболевание, оно неизлечимо.

Время шло, я играл в футбол. Встречались с "Лучом" в Махачкале. Звонит жена: "Нас положили в больницу". А нам вообще нельзя болеть, иммунитет падает. Проходит игра, беру билет, лечу в Нижний. Такое ощущение, что дочка меня дождалась. Захожу в реанимацию, а у нее пульс 200! Смотрит на меня наполовину синяя и не понимает, что это папа.

Мама и жена боялись зайти к ней, а я три часа там провел. Дальше первая остановка сердца, вторая. Вроде завели. В 9 утра сердце Ани остановилось совсем.

Это было 30-го числа, 2-го у нее день рождения. Получилось так, что в тот день я ее хоронил. Ни эмоций, ни слез, ничего не было. Как мумия стоял замороженный. Не понимал, что происходит", – передает слова Максимова "Чемпионат".
Теги: Максимов Арсенал Тула
Сегодня, 11:19
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6
(0)
№6 Написал: Юркий Клоп (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Читаю и мороз по коже...
У самого дочке 8 месяцев... Маленькие детки такие беззащитные, за что им такое!?
Здоровья всем!


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Е7
Регистрация: 7.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
читать это жутко...представить и вовсе невозможно
нет слов


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:38) #
  • +2
  •  (2)

Держись Илья.....ужасное горе...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: zenit Питер (Сегодня, 11:37) #
  • +3
  •  (3)

Жесть-то какая! Ужас.
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:35) #
  • +4
  •  (4)

Ужасно все это ,нет слов.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
страшно все это... не дай Бог никому


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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