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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Максимов: даже самому конченому подонку не пожелаю потерять ребенка
Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал о смерти своей дочери.
"Прошло время, и, наверное, я могу рассказать. Говорят, детей забирают за грехи родителей. Не знаю, что я натворил, чтобы заслужить такое. Даже самому конченому подонку на свете не пожелаю потерять ребенка. Тем более в таком нежном возрасте.
Пройдя через это, люди или совсем пропадают, или становятся сильнее, их не сломить. Теперь понимаю, что самое ценное в жизни. Дочь навсегда со мной, это самый дорогой человек в моем сердце.
30 марта будет три года, как ушла Анечка. В шесть месяцев поставили диагноз "болезнь Вердинга-Гоффмана". Мышцы атрофируются из-за поражения спинного мозга. Это генетическое заболевание, оно неизлечимо.
Время шло, я играл в футбол. Встречались с "Лучом" в Махачкале. Звонит жена: "Нас положили в больницу". А нам вообще нельзя болеть, иммунитет падает. Проходит игра, беру билет, лечу в Нижний. Такое ощущение, что дочка меня дождалась. Захожу в реанимацию, а у нее пульс 200! Смотрит на меня наполовину синяя и не понимает, что это папа.
Мама и жена боялись зайти к ней, а я три часа там провел. Дальше первая остановка сердца, вторая. Вроде завели. В 9 утра сердце Ани остановилось совсем.
Это было 30-го числа, 2-го у нее день рождения. Получилось так, что в тот день я ее хоронил. Ни эмоций, ни слез, ничего не было. Как мумия стоял замороженный. Не понимал, что происходит", – передает слова Максимова "Чемпионат".
"Прошло время, и, наверное, я могу рассказать. Говорят, детей забирают за грехи родителей. Не знаю, что я натворил, чтобы заслужить такое. Даже самому конченому подонку на свете не пожелаю потерять ребенка. Тем более в таком нежном возрасте.
Пройдя через это, люди или совсем пропадают, или становятся сильнее, их не сломить. Теперь понимаю, что самое ценное в жизни. Дочь навсегда со мной, это самый дорогой человек в моем сердце.
30 марта будет три года, как ушла Анечка. В шесть месяцев поставили диагноз "болезнь Вердинга-Гоффмана". Мышцы атрофируются из-за поражения спинного мозга. Это генетическое заболевание, оно неизлечимо.
Время шло, я играл в футбол. Встречались с "Лучом" в Махачкале. Звонит жена: "Нас положили в больницу". А нам вообще нельзя болеть, иммунитет падает. Проходит игра, беру билет, лечу в Нижний. Такое ощущение, что дочка меня дождалась. Захожу в реанимацию, а у нее пульс 200! Смотрит на меня наполовину синяя и не понимает, что это папа.
Мама и жена боялись зайти к ней, а я три часа там провел. Дальше первая остановка сердца, вторая. Вроде завели. В 9 утра сердце Ани остановилось совсем.
Это было 30-го числа, 2-го у нее день рождения. Получилось так, что в тот день я ее хоронил. Ни эмоций, ни слез, ничего не было. Как мумия стоял замороженный. Не понимал, что происходит", – передает слова Максимова "Чемпионат".
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