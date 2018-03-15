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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России
Александр Кержаков назначен главным тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2019 года.
Сообщается, что кандидатуру Александра Кержакова обсудили на своём заседании члены технического комитета РФС, которые рекомендовали назначить Кержакова наставником юношеской сборной России.
"Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьёзные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился", — сказал и.о. президента РФС Александр Алаев.
РФС
Сообщается, что кандидатуру Александра Кержакова обсудили на своём заседании члены технического комитета РФС, которые рекомендовали назначить Кержакова наставником юношеской сборной России.
"Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьёзные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился", — сказал и.о. президента РФС Александр Алаев.
РФС
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