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Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России

Александр Кержаков назначен главным тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2019 года.

Сообщается, что кандидатуру Александра Кержакова обсудили на своём заседании члены технического комитета РФС, которые рекомендовали назначить Кержакова наставником юношеской сборной России.

"Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьёзные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился", — сказал и.о. президента РФС Александр Алаев.

РФС
Теги: Кержаков Юношеская сборная России
Сегодня, 17:41
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№31 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
А давайте покончим с Российским футболом!?
А давайте! Поздравляем Александра!....
Нет слов.

3,14*ец! Извините! А чем Радимов плох, если уж хотели из Питера? У нас что тренеров мало?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№30 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: ПЕРЕВОЗЧИК2
У него тесть шишка большая в смольном ну а питерские во всех министерствах есть договорились

Тесть умер

А связи остались,а это самое главное.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№29 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Цитата: Kytarba
Kytarba

дурачок мля))))

Его радили чтоб посмеяться, ну ради прикола, а он выжил. Теперь вырос и тут трется.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№28 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:20) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Kytarba

дурачок мля))))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№27 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 19:06) #
  • -3
  •  (5)
online

в этот момент загрустил один Мостовой)))
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
№26 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:03) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Химки»
Отлично! Молодцы! Лучшая кандидатура на данном этапе.В этом возрасте накуй не кому не нужен результаты на чемпионатах мира и Евро.В этом возрасте учится и учится азам футбола,а игры на международном уровне тем более где статус ЧМ и ЧЕ,конечно нужны для разнообразия в плане соперников,играть соперниками разных футбольных школ. Точно не помню возрастные категории до 17 лет,до 19.но в этих категориях у сборной России есть успехи,как и у сборной СССР,которые даже чемпионами мира становились,если память не изменяет 1977 году,но толку от чемпионства напр.сборной России,которая напр.2006 году стали чемпионами и кого помним из того состава,ну Прудников,который далек до уровня основной сборной страны,или опять же наши чемпионами стали в 2013 году из того состава вообще не кто не пробился "в люди"..причина здесь разная,а,главная то что нашим тренерам во чтобы не стала нужны результаты на чемпионатах Евро или Мира,лозунгами за нами Родина,мы патриоты и по списку,а,мастерства нет.Кстати оба финальных матча наши победили после матчевых пенальти..Уверен "молодняку с Кержаковым будет интересно в плане футбола..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№25 Написал: romazab romazab (Сегодня, 18:59) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
значит снова мимо везде smile

Не снова, а как всегда.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№24 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
значит снова мимо везде smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№23 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А давайте покончим с Российским футболом!?
А давайте! Поздравляем Александра!....
Нет слов.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№22 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 18:43) #
  • -6
  •  (10)
online

romazab,
Про кумовство говорит свининой...
Смешно)
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№21 Написал: kurbath тула (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
мля
все понимаю- но это
ладно керж дурак-ему по куй-на епале ни грамма интелекта
денежкой поманили глупый питераст и прыгнул
но в РФС ???
там мля дебилы??
детей ни куя не жалко???
Епаная страна-епаный Путин со своей кодлой
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Уж лучше бы его вместо Манчини поставили, я был бы рад. А ломать судьбы юношей - это
пинцет.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: Foot_ball (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
как игрок херня.и тренер с него не представляю какой будет.лишний раз это доказывает что у нас все решает блат и денги.а спорт в одном месте в жо....е
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№18 Написал: Владимир Кротков (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (6)

а у него лицензия тренера есть?
Регистрация: 27.09.2017 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
РФС решил рубить корни футбольного дерева


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: romazab romazab (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это позор назначит кержа гл тренером сборной. Ничему он их не научит, это понятно, таксам пенек.
Это кумовство, позор российскому футболу. Если есть наверху адекватные профи, выкините глагола нах из сборной, пусть зенитовских детей тренерует, раз пропихивают, то пусть у себя. Зачем детям спорт портить, вырастут как он бегунок без головы.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПЕРЕВОЗЧИК2
У него тесть шишка большая в смольном ну а питерские во всех министерствах есть договорились

Тесть умер


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Реал»
Жалко молодёжку!!! Теперь она вся "... била, бьёт и будет бить!..". Никакого интеллекта в игре этого "бомбардира" не было НИКОГДА, теперь и пацанов лишат возможности попробрвать научиться играть в умный футбол! Вот оно торжество КУМОВСТВА и КОНЪЮНКТУРЫ!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 18:19) #
  • +4
  •  (10)

первое тренерское назначение в карьере,и сразу сборная!
может сначала помощником тренера?
Мутко и его свита,добивают и дальше футбол России.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: ПЕРЕВОЗЧИК2 (Сегодня, 18:13) #
  • -4
  •  (10)
online

У него тесть шишка большая в смольном ну а питерские во всех министерствах есть договорились
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 18:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Или это сарказм?

конечно ....слуцкий же не стал футболистом!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Clover (Сегодня, 18:07) #
  • -3
  •  (11)

Епаный позор...
Теперь понятно, почему я всегда говорил - посмотри на ЛЮБОЕ говно, происходившее в российском футболе - и оттуда торчат гнилые болотные уши?
Точно - антироссийский клуб. Смысл назначения - только в одном - пропихивать своих еще и в молодежную сборную. Больше смысла нет: футболист - глагол, тренером - не был никогда, администратором - тоже. ОН ВООБЩЕ НИКТО, иванушка-дурачек с улицы, еще и дебил, судя по интервью и пьяному вождению без прав...


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
хотя.."а вдруг?"

а у нас давно и везде так confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:05) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: Lord
И что они добились? Или это сарказм? Я понимаю бы Гвардиолу написал

а вдруг он станет как Франц Беккенбауэр?
«Все к чему прикасается Беккенбауэр, превращается в золото»(с).

ну это как Дзюбу с Кейном или Манджукичем сравнить...хотя.."а вдруг?" wink


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
И что они добились? Или это сарказм? Я понимаю бы Гвардиолу написал

а вдруг он станет как Франц Беккенбауэр?
«Все к чему прикасается Беккенбауэр, превращается в золото»(с).


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Поло (Сегодня, 18:03) #
  • +2
  •  (8)

Пристроили-таки... ради карьеры одного, целое поколение молодежи, вероятно даже талантливой, идет лесом.. Мда....
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:59) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord
Кроме как что всем насрать на молодежь, у меня никаких ассоциаций не вызывает эта новость.

так и верно.если сольется в отборе или на чемпионате - "а чего вы хотели?это первый опыт".
тот же Хомуха, имевший успех с молодыми - он начинал со школы ЦСКА работать все же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
я может упустил чего - у него есть лицензия?
или для сборных она не нужна?
глупая тема ставить "своих", а не по качествам

Да просто всем в нашей Стране насрать на детско-юношеский спорт вот и такие назначения. Тренируйся на кошках типа.
Цитата: нетрал
Цитата: tiki
я может упустил чего - у него есть лицензия?
или для сборных она не нужна?
глупая тема ставить "своих", а не по качествам

ты намекаешь .что футболист не значит хороший тренер? гулит ,клинсман, марадона?

И что они добились? Или это сарказм? Я понимаю бы Гвардиолу написал. Тренер не всегда может быть хорошим игроком(иногда он мог вообще не играть в футбол на высоком уровне), так и наоборот, хороший игрок не всегда может стать сильным тренером. А туттак вообще без опыта тренер сборной. Кроме как что всем насрать на молодежь, у меня никаких ассоциаций не вызывает эта новость.
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:51) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
это какой-то пиzдец


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:48) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
Цитата: tiki
я может упустил чего - у него есть лицензия?
или для сборных она не нужна?
глупая тема ставить "своих", а не по качествам

ты намекаешь .что футболист не значит хороший тренер? гулит ,клинсман, марадона?

и что из себя представляют тренера Гуллит или Марадона? Гуллит кубок в Челси 20 лет назад.и всё.
что бы тебя назначили на уровень любой сборной - надо иметь уже хотя бы базу.а не только заслуги игрока


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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