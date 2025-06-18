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Глушаков близок к завершению игровой карьеры

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что близок к завершению карьеры.
Фото: ФК "Химки"
"Наверное, уже все, хватит. 38 лет, пора заканчивать. Не все вечны. Официально еще не объявлял о завершении карьеры, но думаю, что уже хватит", — сказал Глушаков "РБ Спорт".

В своей карьере Глушаков выступал в РПЛ за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат" и "Химки", за который играл до февраля этого года. В сезоне-2016/17 полузащитник был назван лучшим футболистом России. В 2017 году он выиграл чемпионат Премьер-Лиги вместе с московским "Спартаком".

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