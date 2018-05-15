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Дмитрий Стоцкий подписал контракт с "Краснодаром" на 4 года

Защитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий подписал соглашение с "Краснодаром", передает официальный сайт клуба. Договор рассчитан на четыре года.

"Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь "Краснодару" добиться лучшего результата в клубной истории" – заявил Стоцкий.
Теги: Стоцкий Трансферы Краснодар
Сегодня, 14:06
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6
(3)
№6 Написал: Батька (Сегодня, 14:38) #
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  •  (4)

Цитата: сын кубани
испанцы не поймут, почему наш стадио не попал на ЧМ

зачем они тебе тут нужны эти футболисты, этот чемпионат ? что много матчей бы посетил в живую по 20-30 тысяч за ворота ??
А пробки, фанаты и вся куйня эта синева .... зачем тут в городе нужна !! Надо 2,5 часа на машене по М4 Дон (50р. за платный проезд) и в Ростове - смотри !! Не нравится - самолет (20 минут), вокзал (5 часов) - в Адлер - там Испания, Португалия ....

А так спокойно в барах, пабах, около того же стадиона в Рыбе большой посмотрим без нервов на больших экранах под пивко ))) и отлично ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
испанцы не поймут, почему наш стадио не попал на ЧМ

все весьма логично, потому что
Цитата: Поло
Стадион, на строительстве которого не распилишь

Как нас взяли-большой вопрос))))))


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Поло (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (5)

safonas,
очень даже поддается!)
Стадион, на строительстве которого не распилишь
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 14:16) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: сын кубани
испанцы не поймут, почему наш стадио не попал на ЧМ

да это никакой логике не поддается


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»

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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
молодец !
Давай, балтиец, дерзай !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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