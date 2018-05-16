Ольга Бузова: сейчас болею за "Спартак"

Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова сказала, что после развода перестала поддерживать железнодорожников.– Да, была такая история. Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно "Локомотив", а команду, в которой играл любимый человек. После развода в "Локо" не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в "Спартак", поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им.