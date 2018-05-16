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Ольга Бузова: сейчас болею за "Спартак"

Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова сказала, что после развода перестала поддерживать железнодорожников.

– Будучи замужем за Дмитрием Тарасовым, ты болела за "Локомотив". Теперь с футболом покончено?

– Да, была такая история. Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно "Локомотив", а команду, в которой играл любимый человек. После развода в "Локо" не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в "Спартак", поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им.

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Теги: Спартак
Сегодня, 02:23
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№1 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 03:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Несмотря на то, что я больше не в футболе" не ну реально до слез. laughing
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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