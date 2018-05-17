Давид Юрченко: хочу играть за Армению

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко подтвердил, что согласовал условия, на которых сможет выступать за сборную Армении.– Это не совсем так. Да, мы действительно общались с Федерацией футбола Армении – и я, и мои представители. Обговорили условия, при которых я соглашусь выступать за сборную этой страны.– Прежде всего, будет учитываться позиция моего нового клуба. Как там посмотрят на то, что я стану легионером? Если мой новый статус не устроит, тогда пока о сборной Армении придется забыть. Если я окажусь в Европе (чего тоже исключать нельзя), тогда не возникнет никаких препятствий. Да, я не раз говорил, что хочу играть за Армению. Для меня это новый вызов. Новый виток в карьере. Мне нужно идти дальше. Но, как я уже заметил, приоритетной будет позиция клуба, в котором я окажусь. Кому в России нужен вратарь-легионер? Мне кажется, никому. Поэтому нужно подождать. Об этом я и сказал Федерации футбола Армении и своего мнения не поменял.