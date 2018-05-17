Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104433
Политика и события в стране и мире 3953
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 548
КБ-Гостевая 26547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Мануэл Фернандеш: в раздевалке "Локомотива" свое слово могут сказать несколько игроков

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал, кто является лидером в раздевалке команды.

"В раздевалке свое слово могут сказать несколько игроков, Денисов – один из них. Когда они считают, что должны высказать мнение по той или иной ситуации, мотивировать команду, или обратить на что-то внимание, они это делают. Обычно говорят два-три игрока", – цитирует Фернандеша "Спорт-Экспресс".
Теги: Фернандеш Денисов Локомотив
Сегодня, 16:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.