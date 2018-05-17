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Антон Миранчук: с Бразилией можно играть на равных

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук уверен, что национальной команде просто не хватило удачи в реализации моментов в товарищеских матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

– Что такого есть у Бразилии и Франции, чего нет у нас?

– Забей мы Бразилии свои моменты, которые у нас были, штанги были, и все бы говорили, что мы молодцы. С ними можно играть на равных!

– Менее чем через месяц главное событие четырехлетия. Уже ощущаете его близость?

– Мне кажется, если прямо сейчас об этом думать, то к началу чемпионата мира можно перегореть. Стараюсь постепенно готовиться психологически. Сначала тренировки и контрольные встречи, потом – турнир. Хотя, конечно, совсем не думать об этом не получается. Стадионы, ажиотаж, фанаты – это очень круто. Ради этого мы и играем.

– Порадовались вчера за "Атлетико"?

– Не могу сказать, что прямо радовался, но мадридцы объективно сильнее "Марселя". Они заслужили победу в Лиге Европы – как и мы в чемпионате России.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 21:51
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6
(0)
№6 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Можно? Так играйте!..


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Можно играть на равных согласен,только в плейстейшен.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:23) #
  • 0
  •  (2)

Крышу снесло?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 22:09) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Можно? А кули не играете тогда?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 22:00) #
  • +2
  •  (4)

Ну вот что это ? Ну какой на равных? Между нами пропасть .зазвездился парень.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Яamon (Вчера, 21:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Антош, не надо
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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