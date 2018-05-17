Антон Миранчук: с Бразилией можно играть на равных

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук уверен, что национальной команде просто не хватило удачи в реализации моментов в товарищеских матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).– Забей мы Бразилии свои моменты, которые у нас были, штанги были, и все бы говорили, что мы молодцы. С ними можно играть на равных!– Мне кажется, если прямо сейчас об этом думать, то к началу чемпионата мира можно перегореть. Стараюсь постепенно готовиться психологически. Сначала тренировки и контрольные встречи, потом – турнир. Хотя, конечно, совсем не думать об этом не получается. Стадионы, ажиотаж, фанаты – это очень круто. Ради этого мы и играем.– Не могу сказать, что прямо радовался, но мадридцы объективно сильнее "Марселя". Они заслужили победу в Лиге Европы – как и мы в чемпионате России.