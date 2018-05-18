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ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар" претендуют на Живоглядова
23-летний защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее межсезонье.
К россиянину проявляют интерес сразу три клуба премьер-лиги - ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар". И армейцы, и спартаковцы и "быки" уже выходили на представителей уфимцев, со всеми проведены предварительные переговоры.
Сам футболист склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и личного знакомства с главным тренером команды Виктором Гончаренко, с которым они вместе работали в "Уфе" в 2016 году. В то же время, очевидно, что по финансовым возможностям ЦСКА - не фаворит.
"Спорт-Экспресс"
К россиянину проявляют интерес сразу три клуба премьер-лиги - ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар". И армейцы, и спартаковцы и "быки" уже выходили на представителей уфимцев, со всеми проведены предварительные переговоры.
Сам футболист склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и личного знакомства с главным тренером команды Виктором Гончаренко, с которым они вместе работали в "Уфе" в 2016 году. В то же время, очевидно, что по финансовым возможностям ЦСКА - не фаворит.
"Спорт-Экспресс"
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