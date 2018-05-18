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ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар" претендуют на Живоглядова

23-летний защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее межсезонье.

К россиянину проявляют интерес сразу три клуба премьер-лиги - ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар". И армейцы, и спартаковцы и "быки" уже выходили на представителей уфимцев, со всеми проведены предварительные переговоры.

Сам футболист склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и личного знакомства с главным тренером команды Виктором Гончаренко, с которым они вместе работали в "Уфе" в 2016 году. В то же время, очевидно, что по финансовым возможностям ЦСКА - не фаворит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Живоглядов Спартак ЦСКА Краснодар
Сегодня, 21:11
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6
(1)
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:08) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как чувствовал, что лапы свои поганые на Уфу наложат. Просил, им в ЛЕ играть, не трогайте. Какая разница, с кем спартаку влетать..., у коней Игнат есть, Берёзы в соку, и даже сам Васин..., так нет, всё туда же. И быки на эту тропу встали, так и норовят баблом завалить, грабят клубы, у которых только сформировался состав, сыгранность. Нельзя так, разваливать другие команды, во имя своих меркантильных интересов, или конкуренцию почувствовали....? Больно на это смотреть, ладно свиньи, у них нет молодёжи, а у ЦСКА уже играют, и не плохо, в Краснодаре знаменитая Академия...., что ж тебе еще надо, хороняка


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:44) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sash79
Кто там про Ташаева минусует

Тот, кто знает, что ташаев не может быть футболистом - ему надо в спартак или в динаму - отсидетьь папины взятки
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:33) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Сам футболист склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и личного знакомства с главным тренером команды Виктором Гончаренко, с которым они вместе работали в "Уфе" в 2016 году. В то же время, очевидно, что по финансовым возможностям ЦСКА - не фаворит.

Кто там про Ташаева минусует За меньшее количество денег если в ЦСКА пригласят? Есть же люди... Хотя бы которые рассматривают..
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:30) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MakSIMus
online

начался распил уфы:

Чаво то там пилить собрался, когда всё говно летом тает, лопух иностранный ? )))))))))))))))))))))
Там лопатой говно в канаву сливают ))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: MakSIMus (Сегодня, 21:27) #
  • -4
  •  (6)

начался распил уфы: Стоцкий, Живоглядов, какой смысл клубам из провинции наигрывать хороший состав и выходить в Европу, если топ 5 потом растащат полкоманды
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 21:14) #
  • -3
  •  (5)

А почему не с пометкой сенсация?! laughing Новость которая потрясет весь чемпионат РПФЛ.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
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