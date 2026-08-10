Орлов: матч с "Родиной" вновь показал, что прежнего Барриоса мы уже не увидим

"Этот матч вновь показал, что прежнего Барриоса мы уже не увидим. Он и в отборе уже не так хорош.
И при счете 1:2 зачем-то хотел забить головой в падении. Можно было, конечно, хладнокровнее распорядиться своим моментом. Но... Он уже не ведет за собой партнеров. Да и к Венделу тоже возникают вопросы", - сказал Орлов.
"Зенит" уступил на своем поле столичной "Родине" в третьем туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Сине-бело-голубые имели преимущество, но пропустили два мяча в течение шести минут.
В текущем сезоне 32-летний опорный полузащитник петербуржцев Вильмар Барриос принял участие в 4 встречах чемпионата и Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: "СЭ"