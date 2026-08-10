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Оздоев: подбор футболистов в "Зените" позволяет играть намного сильнее и быстрее

Бывший полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев отреагировал на поражение команды в матче с "Родиной" в 3-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Вы же видели, что "Зенит" в матче с "Родиной" в первом тайме показывал 40% своих возможностей, а во вторые 45 минут и вовсе перестал играть.

Команда демонстрирует не то, что могла бы. Подбор футболистов позволяет играть намного сильнее, быстрее и лучше", – сказал Оздоев.

"Зенит" проиграл у себя дома "Родине", которая проводит свой первый сезон в Российской Премьер-Лиге. Матч третьего тура проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1. Действующий чемпион России вел в счете после первого тайма и пропустил два мяча в течение шести минут. Это поражение стало первым для команды с 2024 года на своем поле.

Источник: "РБ Спорт"

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