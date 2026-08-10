Оздоев: подбор футболистов в "Зените" позволяет играть намного сильнее и быстрее

Команда демонстрирует не то, что могла бы. Подбор футболистов позволяет играть намного сильнее, быстрее и лучше", – сказал Оздоев.
"Зенит" проиграл у себя дома "Родине", которая проводит свой первый сезон в Российской Премьер-Лиге. Матч третьего тура проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1. Действующий чемпион России вел в счете после первого тайма и пропустил два мяча в течение шести минут. Это поражение стало первым для команды с 2024 года на своем поле.
Источник: "РБ Спорт"