Президент "Урала": чем Черчесов будет отвечать? Таких людей взяли в сборную...

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил сожаление в связи с тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал в национальную команду в преддверии домашнего чемпионата мира футболиста "Урала" Романа Емельянова."К сожалению, Станислав Саламович не вызвал Емельянова в сборную, хотя это была его просьба, чтобы мы в клубе перевели Рому на позицию центрального защитника. Мы это сделали, Рома сыграл здорово. Рома - это будущее российского футбола, как центральный защитник. Но к сожалению, взяли таких людей... Я не обсуждаю состав сборной, это его зона ответственности. Но это национальная сборная! Он говорит, что это зона ответственности тренера. А чем он отвечать-то будет? Завтра мы сыграем плохо на чемпионате мира, он подаст в отставку. И все? А страна опять будет хаять всех футболистов и говорить, что они не умеют играть в футбол. А он найдет другую работу в клубе и будет там работать. Из группы на домашнем чемпионате мира мы должны выходить, это однозначно. Но факт в том, что берут людей... Я не понимаю, почему их берут", - сказал Иванов в эфире телеканала ОТВ.