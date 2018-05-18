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Президент "Урала": чем Черчесов будет отвечать? Таких людей взяли в сборную...

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил сожаление в связи с тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал в национальную команду в преддверии домашнего чемпионата мира футболиста "Урала" Романа Емельянова.

"К сожалению, Станислав Саламович не вызвал Емельянова в сборную, хотя это была его просьба, чтобы мы в клубе перевели Рому на позицию центрального защитника. Мы это сделали, Рома сыграл здорово. Рома - это будущее российского футбола, как центральный защитник. Но к сожалению, взяли таких людей... Я не обсуждаю состав сборной, это его зона ответственности. Но это национальная сборная! Он говорит, что это зона ответственности тренера. А чем он отвечать-то будет? Завтра мы сыграем плохо на чемпионате мира, он подаст в отставку. И все? А страна опять будет хаять всех футболистов и говорить, что они не умеют играть в футбол. А он найдет другую работу в клубе и будет там работать. Из группы на домашнем чемпионате мира мы должны выходить, это однозначно. Но факт в том, что берут людей... Я не понимаю, почему их берут", - сказал Иванов в эфире телеканала ОТВ.

Sport24
Теги: Черчесов Урал Иванов
Сегодня, 22:02
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№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Trucha
Это вообще самый никудышный тренер


Это самый лучший тренер этой россии, котроый пытается из никчемного фуфла сделать что то похожее на футбольную команду
И, если, хоть одну игру он сведёт на ничью - это будет победа именно его, а не мудко
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, прав Иванов, и это наглядный пример: Игнашевича взял, которому уже ничего не надо, а перспективного Емельянова, нет. Надо быть полным идиотом, на что рассчитывает Черчесов, приглашая старого коня...? С Емельяновым бы его поняли, а с Игнатом..., как понимать, не обосраться, или выйти в финал?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да забейте вы на него))Это вообще самый никудышный тренер Сборной России за все время.Никогда я не пойму этого,почему именно он заслужил этот пост...В общем нас ждет полное фиаско))
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (7)

Черчесов подаст в отставку? Не, это фантастика. Не подаст даже если проиграем все три игры.
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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